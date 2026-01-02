OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunun en yüksek olduğu Türkiye’de et fiyatları da ciddi oranda artış gösterdi. Özellikle son 5 yılda çiğ süt fiyatlarının üreticilerin maliyetlerini karşılamaması ile birlikte hayvanların hızla kesilmesi ile birlikte hayvan sayısındaki sert düşüş ve hayvancılıktaki diğer maliyetlerle birlikte et fiyatları ciddi artış gösterdi. İktidar, Et ve Süt Kurumu aracılığı ile zaman zaman hayvan ve et ithal etse de hayvan sayısının dengelenememesi fiyatların yüksek kalmasına neden oldu.

Tarım Dünyası’ndan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre 2026 yılının ilk ithalat bildirimi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada besilik hayvan ithalatı yapılacağını duyurdu.

Hayvancılık işletmelerinin kapasite büyüklüğüne bakılmaksızın ithalat için tüm başvurular, 12 Ocak – 23 Ocak 2026 tarihleri arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri aracılığıyla alınacak ve sistem üzerinden kaydedilecek.

Başvuru yapacak kişilerin, güncel kapasite talimatına uygun olarak işletme kapasitelerini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak güncellemeleri gerekiyor. İşletme kapasitesini güncellemeyen ve Türkvet sistemine kaydettirmeyen kişiler ithalat için başvuru yapamayacak.

İTHAL EDİLECEK HAYVAN SAYISI BELLİ DEĞİL

Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün duyurusunda kaç baş hayvan ithal edileceği belirtilmedi. 2026 Yılı Besilik Sığır İthalat Talimatı ve Teknik Kriterleri henüz yayınlanmadığı için ithal edilecek hayvan sayısı net olarak bilinmiyor. Geçmiş yıllarda Hayvancılık Genel Müdürlüğü yayınladığı ithalata ilişkin talimat ve teknik kriterlerde kaç baş hayvan ithal edileceğini de ilan ediyordu. 2024 Yılı Besilik Sığır İthalat Talimatı ve Teknik Kriterleri yayınlandığında şöyle denilmişti: “ 2024 yılı için planlanan 600.000 (altıyüzbin) baş besilik erkek sığırın fiili ithalatı, bu talimatta belirtilen kurallara göre Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilecektir. İthal edilecek besilik sığırların satış fiyatı Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecektir” denilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılında ise 520 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağını ilan etmişti.

ABD’YE GÖRE, 450 BİN BAŞ SIĞIR, 70 BİN TON ET İTHAL EDİLECEK

Amerika Tarım Bakanlığı(USDA), 20 Kasım 2025 tarihli “Türkiye Hayvancılık ve Ürünleri” raporunda, Türkiye’nin canlı hayvan ithalatında dünyada ikinci sırada olduğu, ihracatının ise sıfır olduğu belirtilerek 2026 yılında 450 bin baş sığır ithalatı ve 70 bin ton kırmızı et ithalatı yapılacağı ifade edildi.

Raporda ithalatın devam edeceği belirtilerek özetle şu değerlendirmeye yer verildi: “2026 yılında Türkiye’nin sığır ithalatının, 2024 yılında yüksek kesim oranlarından kaynaklanan hayvan kayıplarını telafi etmek için 450 bin baş seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Tarihsel eğilimlere paralel olarak, ithal edilen bu hayvanların çoğu sığır eti üretimi için besi sığırı olacak. Ancak, öngörülen hayvan sayısındaki daralmayı dengelemek için hükümetin 2026 yılında hem özel hem de devlet çiftlikleri için damızlık sığır ithalatına izin vermeye devam etmesi bekleniyor.

2025 yılında toplam sığır ithalatının, ana sığır tedarikçisi ülkelerdeki arzdaki öngörülen daralmalar ve küresel talep nedeniyle 2024 yılına göre yüzde 10,6 düşüşle 460 bin baş olacağı tahmin ediliyor. 2025 tahmini, hükümetin besi sığırı sektörüne verdiği destek nedeniyle ithalatın çoğunlukla Brezilya ve Uruguay’dan besi sığırı olacağını varsayıyor. Bu rakam, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hedeflediği, yerel sığır eti fiyatlarını düzenlemek için 520 bin baş besi sığırı ithal etme hedefinden biraz daha düşüktür.”

Raporda, Türkiye’nin, yetersiz hayvan varlığı ve hayvan sağlığı durumu nedeniyle canlı hayvan ihracatçısı olmadığı, 2026 yılı sığır ihracatının sıfır olacağı belirtildi.