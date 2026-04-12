Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk üç ayında yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulmaya çalışılan araçlara yönelik dev bir operasyon zincirine imza attı. Sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen titiz takipler sonucunda, piyasa değeri dudak uçuklatan yüzlerce araç ele geçirildi.

GÜMRÜKTE KAÇAKÇILIĞA GEÇİT YOK

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde düzenlenen operasyonlarda toplam 233 araca el konuldu. Ele geçirilen araçların toplam piyasa değerinin 280 milyon 533 bin lira olduğu açıklandı. Bu operasyonlarla hem vergi kayıplarının önüne geçildi hem de kayıt dışı ticaretle mücadelede önemli bir eşik aşıldı.

El konulan araçların dağılımı şu şekilde oldu;

104 adet otomobil

48 adet tır

25 adet iş makinesi

56 adet çeşitli vasıta (motosiklet, panelvan vb.)

EKONOMİK GÜVENLİK VE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE

Bakanlık, bu tür operasyonların sadece birer asayiş vakası değil, aynı zamanda ekonomik güvenliğin korunması için kritik bir hamle olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, kaçak araç girişlerinin engellenmesinin haksız rekabeti bitirmek ve kamu düzenini sağlamak adına hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.