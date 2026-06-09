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Yılın ilk gününde vizyona giren film, 12 haftalık gösterim sürecinde 1 milyon 70 bin 214 kişi tarafından izlendi. Bu performansıyla 2026'nın şu ana kadarki en başarılı gişe filmi olmayı başardı.

Gişe sıralamasında ikinci basamakta 716 bin 336 seyirciyle Kardeş Takımı 3 yer alırken, üçüncü sırada James Cameron imzalı Avatar: Ateş ve Kül bulunuyor. 2025'in son haftalarında vizyona girmesine rağmen film, yalnızca 2026 yılı içinde ulaştığı 662 bin 153 seyirciyle listenin üst sıralarına adını yazdırdı.

Yerli yapımların güçlü çıkışı ve büyük bütçeli yabancı filmlerin etkisiyle sinema salonları yılın ilk yarısında hareketli günler yaşadı. Sektör temsilcileri ise yılın geri kalanında vizyona girecek iddialı filmlerin gişe yarışında dengeleri değiştirip değiştirmeyeceğini merakla takip ediyor.

2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen 10 film:

D.I.S.C.O. – 1.070.214 seyirci

Kardeş Takımı 3 – 716.336 seyirci

Avatar: Ateş ve Kül – 662.153 seyirci

Efes'in Sırrı – 639.531 seyirci

SüngerBob: Korsan Macerası – 628.565 seyirci

Hamnet – 616.746 seyirci

Zootropolis 2 – 547.310 seyirci

Süper Mario Galaksi Filmi – 496.944 seyirci

Çatlı – 396.647 seyirci

Kurtuluş Projesi – 388.660 seyirci