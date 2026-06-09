Yılın ilk gününde vizyona giren film, 12 haftalık gösterim sürecinde 1 milyon 70 bin 214 kişi tarafından izlendi. Bu performansıyla 2026'nın şu ana kadarki en başarılı gişe filmi olmayı başardı.
Gişe sıralamasında ikinci basamakta 716 bin 336 seyirciyle Kardeş Takımı 3 yer alırken, üçüncü sırada James Cameron imzalı Avatar: Ateş ve Kül bulunuyor. 2025'in son haftalarında vizyona girmesine rağmen film, yalnızca 2026 yılı içinde ulaştığı 662 bin 153 seyirciyle listenin üst sıralarına adını yazdırdı.
Yerli yapımların güçlü çıkışı ve büyük bütçeli yabancı filmlerin etkisiyle sinema salonları yılın ilk yarısında hareketli günler yaşadı. Sektör temsilcileri ise yılın geri kalanında vizyona girecek iddialı filmlerin gişe yarışında dengeleri değiştirip değiştirmeyeceğini merakla takip ediyor.
2026'nın ilk 22 haftasında en çok izlenen 10 film:
D.I.S.C.O. – 1.070.214 seyirci
Kardeş Takımı 3 – 716.336 seyirci
Avatar: Ateş ve Kül – 662.153 seyirci
Efes'in Sırrı – 639.531 seyirci
SüngerBob: Korsan Macerası – 628.565 seyirci
Hamnet – 616.746 seyirci
Zootropolis 2 – 547.310 seyirci
Süper Mario Galaksi Filmi – 496.944 seyirci
Çatlı – 396.647 seyirci
Kurtuluş Projesi – 388.660 seyirci