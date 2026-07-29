Apple TV'nin popüler dizisi Severance ile tanınan Britt Lower'ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu yeni Netflix gerilimi Seni Bulacağım (I Will Find You), platformda izlenme rekorlarını altüst etmeye devam ediyor. Küresel çapta büyük yankı uyandıran yapım, yayınlanmasının üzerinden geçen kısa süreye rağmen platformun en prestijli listelerinden birine adını yazdırdı. İşte rekor kıran dizinin detayları...
2026'nın en iyi çıkış yapan dizisi: Netflix'in yeni fenomeni 6 haftada tüm zamanlar listesine girdi
Harlan Coben romanından uyarlanan Seni Bulacağım (I Will Find You), 101,9 milyon izlenmeyle Netflix'in tüm zamanların en popüler dizileri listesinde rekor kırdı.Haber Merkezi
Tüm zamanların en popüler ingilizce dizileri arasına girdi
Harlan Coben'ın aynı adlı romanından uyarlanan Seni Bulacağım, yayımlanmasından bu yana geçen 6 haftada 101,9 milyon izlenmeye ulaştı. Bu muazzam rakam, diziyi Netflix’in “Tüm Zamanların En Popüler İngilizce Dizileri” listesine 10. sıradan soktu. Bu pozisyonda daha önce Tessa Thompson ve Jon Bernthal'ın başrollerini paylaştığı, 98,2 milyon izlenmeye ulaşan Ne Yaptığını Biliyorum (His & Hers) yer alıyordu.
Hedefinde Bridgerton ve The Queen's Gambit var
Netflix, tüm zamanlar listesi sıralamasını yapımların ilk 91 günlük performansına göre belirliyor. Bu kural, Seni Bulacağım'ın izlenme sayısını artırmak ve listede daha da yükselmek için önünde bir aydan fazla süresi olduğu anlamına geliyor. Dizinin geçmesi gereken bir sonraki hedefler; 106 milyon izlenmeyle 9. sırada bulunan Bridgerton (üçüncü sezon) ve 112,8 milyon izlenmeyle 8. sırada yer alan The Queen's Gambit.
Platformda 2026 yılının en iyi çıkış yapan dizisi oldu
İzleyiciyle 18 Haziran'da buluşan yapım, yalnızca yayınlandığı haftanın en çok izlenen dizisi olmakla kalmadı, aynı zamanda Netflix'in 2026'daki en büyük dizi prömiyerine de imza attı. Üst üste 4 hafta boyunca bir numarada kalmayı başaran dizi, kısa bir dinlenmenin ardından 20-26 Temmuz haftasında 7,3 milyon izlenmeye ulaşarak zirve yarışına geri döndü.
Oğlunu arayan bir babanın gizemli kaçış hikayesi
Dizinin merkezinde, oğlunu öldürmekle suçlanarak hapse atılan acılı bir babanın mücadelesi yer alıyor. Başroldeki Sam Worthington'ın hayat verdiği David Burroughs karakteri, oğlunun hayatta olabileceğine dair gizemli bir kanıt bulduğunda, gerçeğin peşine düşmek için hapishaneden kaçıyor. Eleştirmenler, Britt Lower, Milo Ventimiglia ve Chi McBride'ın da yer aldığı yapımı "akıcı, temposu hiç düşmeyen ve seyirciyi avucunun içine alan tam bir Harlan Coben gerilimi" olarak nitelendiriyor.
Harlan coben uyarlamalarının bitmeyen küresel başarısı
Netflix ile işbirliği 2018'de başlayan Amerikalı yazar Harlan Coben'ın uyarlamaları, 2023'ün başından bu yana platformda 450 milyonun üzerinde izlenme elde etti. 93 ülkede ilk 10'a giren bu yapımların başarısı tesadüf değil.
Dizi sorumlusu Robert Hull, bu durumu "Harlan, şaşırtıcı gelişmeler yaratmakta tam bir usta. Ancak karakterlerin acısını izleyiciye hissettiremezseniz hikaye işlemez" sözleriyle açıklıyor. Coben ise "İşlediğimiz aile, aşk, dostluk ve bağışlanma gibi temalar evrensel" diyerek bu küresel ilginin nedenini özetliyor.
Kaynak: Independent Türkçe, Variety, Hollywood Reporter (Derleyen: Nazlı Erdol)