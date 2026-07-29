2026'nın en iyi çıkış yapan dizisi: Netflix'in yeni fenomeni 6 haftada tüm zamanlar listesine girdi

Hedefinde Bridgerton ve The Queen's Gambit var

Netflix, tüm zamanlar listesi sıralamasını yapımların ilk 91 günlük performansına göre belirliyor. Bu kural, Seni Bulacağım'ın izlenme sayısını artırmak ve listede daha da yükselmek için önünde bir aydan fazla süresi olduğu anlamına geliyor. Dizinin geçmesi gereken bir sonraki hedefler; 106 milyon izlenmeyle 9. sırada bulunan Bridgerton (üçüncü sezon) ve 112,8 milyon izlenmeyle 8. sırada yer alan The Queen's Gambit.