Anasayfa Otomotiv 2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasında finale kalan 7 model açıklandı. Toplam 33 aday arasından seçilen bu otomobillerin büyük bölümünü elektrikli araçların oluşturması, sektördeki dönüşümün hız kazandığını açıkça ortaya koyuyor.

Cansu İşcan
2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 1

Finale kalan modeller şöyle sıralanıyor: BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F.

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 2

Yarışmada yalnızca “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanı değil; aynı zamanda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 3

Bu yılki finalistler incelendiğinde özellikle elektrikli modellerin ağırlıkta olması, otomotiv dünyasında yaşanan elektrikli dönüşümün artık kaçınılmaz bir noktaya geldiğini gösteriyor.

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 4

Geçtiğimiz yılın kazananı ise BYD Seal U olmuştu. Çinli üreticinin bu elektrikli SUV modeli, OGD üyelerinin oyları sonucunda 2690 puan alarak birinciliğe ulaşmış ve en yakın rakibi Kia EV3 karşısında 20 puan fark yaratmıştı.

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 5

Son 5 yılın kazananlarına bakıldığında ise şu modeller öne çıkıyor:

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 6

2021’de Fiat Egea Cross (3.290 puan),

2022’de Hyundai Tucson (3.710 puan),

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 7

2023’te Nissan X-Trail (3.580 puan),

2024’te Togg T10X (2.630 puan)

2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu - Resim: 8

ve 2025’te BYD Seal U (2.690 puan) zirvede yer aldı.

