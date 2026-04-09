Finale kalan modeller şöyle sıralanıyor: BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroen C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F.
2026’nın en iyi 7 aracı belli oldu: Elektrikliler damga vurdu
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2026” yarışmasında finale kalan 7 model açıklandı. Toplam 33 aday arasından seçilen bu otomobillerin büyük bölümünü elektrikli araçların oluşturması, sektördeki dönüşümün hız kazandığını açıkça ortaya koyuyor.Derleyen: Cansu İşcan
Yarışmada yalnızca “Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanı değil; aynı zamanda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi farklı kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.
Bu yılki finalistler incelendiğinde özellikle elektrikli modellerin ağırlıkta olması, otomotiv dünyasında yaşanan elektrikli dönüşümün artık kaçınılmaz bir noktaya geldiğini gösteriyor.
Geçtiğimiz yılın kazananı ise BYD Seal U olmuştu. Çinli üreticinin bu elektrikli SUV modeli, OGD üyelerinin oyları sonucunda 2690 puan alarak birinciliğe ulaşmış ve en yakın rakibi Kia EV3 karşısında 20 puan fark yaratmıştı.
Son 5 yılın kazananlarına bakıldığında ise şu modeller öne çıkıyor:
2021’de Fiat Egea Cross (3.290 puan),
2022’de Hyundai Tucson (3.710 puan),
2023’te Nissan X-Trail (3.580 puan),
2024’te Togg T10X (2.630 puan)
ve 2025’te BYD Seal U (2.690 puan) zirvede yer aldı.