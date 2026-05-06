Yeniçağ Gazetesi
06 Mayıs 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem 2026'nın en çok kazandıran 8 mesleği: Geleceğin en karlı meslekleri

2026’da gelişen teknoloji ve dijital dönüşümle birlikte dünya genelinde bazı meslekler yüksek gelirleriyle öne çıkıyor. Uzmanlık gerektiren alanlarda kazançlar dikkat çekici seviyelere ulaşırken, listenin zirvesinde yıllık 31,5 milyon TL’ye varan gelirler yer alıyor. İşte servet kazandıran meslekler

2026’da gelişen ve hızla değişen teknolojiyle birlikte dünyanın en çok kazandıran meslekleri belli oldu.

Haber 7'de yer alan habere göre, teknolojinin hızla değiştiği günümüzde, dünyanın farklı ülkelerinde bazı meslekler yüksek gelirleriyle öne çıkıyor.

Dijital dönüşüm ve uzmanlık gerektiren alanların artmasıyla birlikte bu mesleklerde çalışanların kazançları dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

Yıllık 31,5 milyon TL’ye kadar ulaşan gelirleriyle listenin zirvesinde yer alan meslekler dikkat çekti. İşte kazancıyla öne çıkan, adeta servet kazandıran meslek grupları…

İşte 31 milyon TL’ye kadar kazandıran şaşırtıcı liste:

8. AVUKATLIK (YILLIK KAZANÇ: 5,2 MİLYON TL)

Özellikle tıp hukuku, fikri mülkiyet ve büyük ticari davalarda uzmanlaşan üst düzey avukatların gelirleri oldukça yüksek seviyelere çıkabiliyor. Küresel ölçekte önemli davalarda yer alan avukatların yıllık kazancı ortalama 150.000 dolara (yaklaşık 5,25 milyon TL) ulaşıyor.

7. YAPAY ZEKA GELİŞTİRİCİ (YILLIK KAZANÇ: 5 MİLYON TL)

Yapay zekâ alanında uzmanlaşan geliştiriciler, küresel pazarda yüksek maaşlarla çalışıyor. Bu alanda deneyimli bir uzmanın yıllık geliri yaklaşık 142.000 dolar (4,9–5 milyon TL) seviyesinde.

6. AÇIK DENİZ PETROL PLATFORMU MÜHENDİSİ (YILLIK KAZANÇ: ~6,5 MİLYON TL)

Zorlu çalışma koşullarına sahip bu alanda uzman mühendisler, yüksek maaşlarla görev yapıyor. Yıllık gelirler ortalama 188.000 dolar (yaklaşık 6,5 milyon TL) civarında.

5. ANESTEZİYOLOG

Tıp alanının en yüksek gelir gruplarından biri olan anesteziyologlar, uzmanlıklarına göre milyonluk gelirler elde edebiliyor.

4. ORTODONTİST (YILLIK KAZANÇ: ~7,2 MİLYON TL)

Diş ve çene sağlığı alanında uzman ortodontistler, estetik taleplerin artmasıyla birlikte yüksek gelir elde ediyor. Ortalama yıllık kazanç yaklaşık 208.000 dolar (7,2 milyon TL).

3. PSİKİYATRİST (YILLIK KAZANÇ: 6,5 – 10,5 MİLYON TL)

Ruh sağlığı alanında çalışan uzman psikiyatristler, deneyim ve çalışma alanına göre 188.000 ile 300.000 dolar arasında gelir elde edebiliyor.

2. AKTÜER (YILLIK KAZANÇ: 12 – 17,5 MİLYON TL)

Finans, sigorta ve risk analizleri alanında çalışan aktüerler, yüksek matematik ve istatistik bilgisi sayesinde önemli gelirler elde ediyor.

1. MALİ DANIŞMAN (YILLIK KAZANÇ: 17,5 – 31,5 MİLYON TL)

Listenin zirvesinde mali danışmanlar yer alıyor. Büyük şirketler ve milyarderlerin finansal stratejilerini yöneten bu uzmanlar, özellikle üst düzey pozisyonlarda milyon dolarlık gelirler elde edebiliyor.

Kaynak: Diğer
