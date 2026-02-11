2026’nın bağırsak dostu süper gıdası: Siyah altın olarak biliniyor

PRATİK BİR SALATA FİKRİ

Haşlanmış siyah mercimeği; ince kıyılmış maydanoz, birkaç kaşık nar ekşisi, dövülmüş ceviz ve bir çay kaşığı zerdeçalla harmanlayın. Bu karışım hem doyurucu hem de besleyici bir öğün sunar.