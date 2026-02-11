Takviye raflarına servet harcamadan da güçlü bir beslenme düzeni kurmak mümkün. Uzmanların 2026’da “yükselen süper gıda” olarak işaret ettiği siyah mercimek; yüksek protein oranı, zengin lif içeriği ve bağırsak dostu bileşenleriyle dikkat çekiyor. Üstelik ekonomik, ulaşılabilir ve pratik.
2026’nın bağırsak dostu süper gıdası: Siyah altın olarak biliniyor
Yıllardır mutfağımızda olan siyah mercimek, besin değeri açısından zirveye yerleşti. Yapılan araştırmalara göre, koyu renkli bakliyatlar hücre yenilenmesini destekliyor. Siyah mercimek antioksidan kapasitesiyle yaban mersini gibi popüler meyvelerle adeta yarışıyor. 'Siyah altın' olarak biliniyor.Derleyen: Hande Karacan
NEDEN SİYAH MERCİMEK?
Son yıllarda yayımlanan bilimsel çalışmalar, siyah mercimeğin içerdiği antosiyaninler sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.
Bu bileşikler, kronik enflamasyonla mücadelede rol oynuyor. Yüksek lif ve düşük glisemik indeks kombinasyonu ise kan şekeri dengesini korumaya yardımcı oluyor ve özellikle tip 2 diyabet riskinin yönetiminde avantaj sağlıyor.
Ayrıca içerdiği dirençli nişasta, bağırsaktaki yararlı bakterileri besleyerek mikrobiyotayı destekliyor.
Sağlıklı bir bağırsak yapısı da daha güçlü bir bağışıklık sistemi anlamına geliyor.
MUTFAĞINIZDA OLMASI İÇİN 3 GÜÇLÜ NEDEN
Her markette kolayca bulunur ve bütçe dostu. Ön ıslatma gerektirmez, yaklaşık 20 dakikada pişer.
100 gramında ortalama 24–26 gram protein içerir; sporcular ve bitkisel beslenenler için güçlü bir alternatif.
PRATİK BİR SALATA FİKRİ
Haşlanmış siyah mercimeği; ince kıyılmış maydanoz, birkaç kaşık nar ekşisi, dövülmüş ceviz ve bir çay kaşığı zerdeçalla harmanlayın. Bu karışım hem doyurucu hem de besleyici bir öğün sunar.
Not: Siyah mercimek bulamazsanız yeşil mercimek de benzer besin değerleri sağlar. Siyah mercimeğin farkı, antioksidan kapasitesinin biraz daha yüksek olması.