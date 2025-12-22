2026’da tükenmişliği geride bırakın: Astrologlar bu 3 ayı uyardı!

2026’yı coşku, şans ve başarıyla geçirmek isteyen bu kişiler öncelikle iç dünyalarına odaklanmalı ve karmaşık düşüncelerini düzene sokmalıdır.
İşte uzman astrologların işaret ettiği o üç doğum ayı…
"Yeni yıl, yeni bir ben" diye düşünmeye başladıysanız, öncelikle kendinize karşı dürüst olun ve yeni yılda içsel dürüstlüğe ulaşarak gerçek benliğinizle daha uyumlu bir adım atmaya başlayın.
Astrologlara göre Mart doğumlular, 2026 gelmeden eski sayfaları kapatmaya başlamalı. İster hayal gücü yüksek bir Balık, ister bastırılmış enerjisini serbest bırakmak isteyen bir Koç olun; 2025’in Aralık ayı sizi hayatınızın bazı aşamalarını sonlandırmaya davet ediyor.
Sezgileriniz daha keskin ve inkâr edilemez hale gelecek. Nelerle yetindiğinizi, neleri görmezden geldiğinizi ve kabul görme ya da sevgi uğruna sınırlarınızdan nereden taviz verdiğinizi fark etmeye başlayacaksınız.
4 Aralık’taki İkizler dolunayı, Mayıs doğumlular için cesur bir uyanışın başlangıcı oldu. İster odak noktasını kaybedip kendini sabote eden bir Boğa, ister entelektüel bir İkizler olun; artık eski versiyonunuzdan kurtulma vakti geldi.
Öncelikle yorgun, derin dinlenmeye ve beslenmeye ihtiyaç duyan yönlerinizi kabul etmelisiniz.
2025’in kalan günlerini iç huzurunuzu bulmaya ayırmanız, böylece daha dengeli ve kendinden emin bir 2026’ya adım atmanız öneriliyor.
Öncelikle içlerine dönmeli ve ruh sağlığının öncelik olduğunu kabul etmelidirler. Vizyonları net değilse yalnızca daha fazla dağınıklık ve stres ortaya çıkacaktır.
Merkür’ün Kasım’da hem Yay hem Akrep’te geri hareketi sarsıcı etki bırakmış olsa da 2025’in son ayı, acı ya da tatlı olsun, aradıkları cevapları onlara sunacak.
2025 bitmeden Mart, Mayıs ve Kasım doğumlular zihinsel sıfırlama yapmalı. Eski sayfaları kapatıp duygusal kapanış sağlayarak, iç huzura kavuşup 2026’yı coşku, şans ve başarıyla karşılamaya hazırlanmalılar.