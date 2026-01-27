Kurtuluş Projesi (Andy Weir)

Andy Weir’in Kurtuluş Projesi, insanlığı uzayın ortasında kurtarmaya çalışan bir adamın hikayesi. Romanın merkezinde Ryland Grace adlı bir bilim insanı var. Grace gözlerini açtığında kendini bir uzay gemisinde buluyor, kim olduğunu bile hatırlamıyor. Sonra yavaş yavaş gerçeği anlıyor: Dünya ölüyor ve o, tek başına bir göreve gönderilmiş durumda.

Kitap, Marslı'daki gibi hem bilimsel detaylara yaslanan hem de hızla akan bir hayatta kalma gerilimi taşıyor. Hikaye ilerledikçe Grace yalnız olmadığını fark ediyor ve roman tam da burada bambaşka bir yere açılıyor.

Uyarlama durumu: Film resmen hazırlanıyor

Başrol: Ryan Gosling (kesin)

Vizyon hedefi: 2026 olarak konuşuluyor ama kesin tarih açıklanmadı.

Dördüncü Kanat (Rebecca Yarros)

BookTok’un son yıllardaki en büyük patlaması Dördüncü Kanat, ejderhalarla dolu ölümcül bir akademide geçiyor. Violet Sorrengail adlı genç bir kadın, aslında sakin bir hayat isterken bir anda kendini savaşçıların yetiştirildiği Basgiath akademisinin içinde buluyor.

Bu okulda kural basit: Mezun olamazsan ölürsün. Ejderhalar seni seçmezse hayatta kalamazsın. Üstelik romantik gerilim de işin içine giriyor çünkü Violet’in çevresindeki herkes ona güvenmiyor.

Roman, genç yetişkin fantastik türünü romantizm ve aksiyonla birleştirdiği için özellikle kadın okur kitlesini çok çekiyor.

Uyarlama durumu: Dizi projesi geliştiriliyor

Oyuncu kadrosu: Henüz resmi olarak açıklanmadı

Yayın tarihi: Net değil

Hizmetçi (Freida McFadden)

Hizmetçi, son yılların en hızlı okunan psikolojik gerilimlerinden biri. Millie adlı genç bir kadın, zengin bir ailenin evine hizmetçi olarak giriyor. Ama evin içindeki atmosfer baştan beri yanlış. Kapılar kilitli, aile bireyleri tuhaf, evin hanımı bir gün çok nazikken ertesi gün bir kabusa dönüşüyor.

Romanın gücü şu: Okur sürekli, asıl tehlike kim, sorusuyla ilerliyor. Hikaye basit gibi başlıyor ama sayfalar ilerledikçe işler kararıyor.

Uyarlama durumu: Film/dizi hazırlıkları konuşuluyor

Oyuncular: Resmi duyuru yok

Tarih: Açıklanmadı

Bizimle Başladı Bizimle Bitti (Colleen Hoover)

Colleen Hoover, romantik dram türünde küresel bir fenomene dönüştü. Bizimle Başladı Bizimle Bitti, Lily’nin aşk ve travma arasında sıkışan hayatını anlatıyor. Roman, ilişkilerde şiddet döngüsü, bağımlılık ve kendini yeniden kurma gibi ağır temalara giriyor.

Hoover kitaplarının bu kadar büyümesinin sebebi şu: Okur hem romantizmi alıyor hem de duygusal olarak tokat yiyor.

Uyarlama durumu: Uyarlama süreci zaten başladı, devam projeleri gündemde

Yeni projeler: Henüz netleşmedi

2026’da yeni uyarlamalar ihtimali konuşuluyor

Kızıl Yükseliş (Pierce Brown)

Kızıl Yükseliş, distopya seven herkesin yıllardır ekran uyarlamasını beklediği bir seri. Darrow adlı bir genç, kast sistemiyle bölünmüş bir gelecekte en alt sınıfta yaşıyor. Ama bir planla toplumun en üstüne sızmak zorunda kalıyor.

Romanın enerjisi Açlık Oyunları + Game of Thrones karışımı gibi. İsyan, entrika, savaş ve sınıf çatışması çok güçlü.

Uyarlama durumu: Proje yıllardır gündemde, yeniden hareketlendiği söyleniyor

Oyuncular: Açıklanmadı

Yayın tarihi: Belirsiz