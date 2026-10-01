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Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumlarının Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçme Sınavı (2026-YÖK-YKDS) için başvuru süreci başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 28 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2026-YÖK-YKDS başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

SINAV KILAVUZU YAYIMLANDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-YÖK-YKDS Başvuru Kılavuzunda yer alıyor.

ÖSYM, sınava başvuracak adayların başvuru işlemlerinden önce ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.