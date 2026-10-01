Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2026 Yükseköğretim Kurumlarının Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçme Sınavı (2026-YÖK-YKDS) için başvuru süreci başladı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 28 Kasım'da yapılacak sınavın başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek.

2026-YÖK-YKDS başvuruları başladı: Son başvuru tarihi belli oldu - Resim : 2

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2026-YÖK-YKDS başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

2026-YÖK-YKDS başvuruları başladı: Son başvuru tarihi belli oldu - Resim : 3

SINAV KILAVUZU YAYIMLANDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler 2026-YÖK-YKDS Başvuru Kılavuzunda yer alıyor.

ÖSYM, sınava başvuracak adayların başvuru işlemlerinden önce ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.