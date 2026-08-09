ÖSYM, YKS sonuçlarını 21 Temmuz’da duyurmasının ardından tercih ekranını 29 Temmuz’da adayların kullanımına açmıştı.

2026-YKS tercihlerinde son gün - Resim : 1

Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM’nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasını kullanarak gerçekleştirebiliyor. Tercihlerin tamamlanması için son tarih yarın saat 23.59 olarak belirlendi.

Bakan Tekin'den milyonları ilgilendiren açıklama: YKS’de değişiklik olacak mı?Bakan Tekin'den milyonları ilgilendiren açıklama: YKS’de değişiklik olacak mı?Gündem

Adayların tercih aşamasında 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan bilgileri esas almaları ve tercih listelerini bu doğrultuda oluşturmaları gerekiyor.

2026-YKS’ye bu yıl toplam 2 milyon 425 bin 627 aday başvuruda bulundu. Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ise 2 milyon 255 bin 76 aday katılım sağladı.