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Kaynak: AA

ÖSYM, YKS sonuçlarını 21 Temmuz’da duyurmasının ardından tercih ekranını 29 Temmuz’da adayların kullanımına açmıştı.

Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM’nin "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasını kullanarak gerçekleştirebiliyor. Tercihlerin tamamlanması için son tarih yarın saat 23.59 olarak belirlendi.

Adayların tercih aşamasında 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan bilgileri esas almaları ve tercih listelerini bu doğrultuda oluşturmaları gerekiyor.

2026-YKS’ye bu yıl toplam 2 milyon 425 bin 627 aday başvuruda bulundu. Sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) ise 2 milyon 255 bin 76 aday katılım sağladı.