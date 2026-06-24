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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

2026 yılının ilk Bölge ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) Toplantısı, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde Bozüyük Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Kütahya İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Ahmed Arif Uzun, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Mehmet Duran ile birlikte hizmet başkanları, başkan yardımcıları ve sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bölge illerinde sunulan acil sağlık hizmetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken; hizmet kalitesinin artırılması, hastaların doğru ve hızlı bir şekilde uygun sağlık tesislerine yönlendirilmesi, sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Mevcut uygulamaların detaylı olarak ele alındığı toplantıda, bölge genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Ayrıca, iller arası iş birliğinin geliştirilmesi, sevk süreçlerinin etkin yönetimi ve sağlık hizmetlerinin koordinasyon içerisinde kesintisiz bir şekilde sürdürülmesine yönelik öneriler paylaşılırken, ortak çözüm stratejileri üzerinde duruldu.