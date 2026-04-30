Bilecik İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi ev sahipliğinde, il ve ilçelerde görev yapan personele yönelik “2026 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve İstişare Toplantısı” düzenlendi.

Kayıboyu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman da katıldı.

Toplantıda din görevlilerine hitap eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, vekâletle kurban organizasyonunun önemine değinerek, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen bu hizmetin mazlum ve muhtaç coğrafyalara umut olduğunu ifade etti. Dilek, din görevlilerinin bu süreçteki rehberlik rolüne dikkat çekti.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan Döner Sermaye Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman ise vekâletle kurban kesim sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Akduman, organizasyonun 1993 yılından bu yana büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, bağışların alınmasından kesim ve dağıtım aşamasına kadar tüm süreçlerin titizlikle takip edildiğini ifade etti. Kurban kesimlerinin, vekâlet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ve vakıf gönüllülerinin nezaretinde, ehliyetli kişiler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Programda, 2026 yılı kurban organizasyonuna ilişkin hedefler, uygulama esasları ve sahadaki çalışmalar ele alınırken, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı. Din görevlilerinin görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantı, karşılıklı istişarelerin ardından sona erdi.

Programa il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ile il ve ilçelerde görev yapan personel katıldı.