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Kaynak: Haber Merkezi

Edirne / Ömer Ergin / Yeniçağ



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çeltik hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin ve biçerdöver sahiplerinin merakla beklediği 2026 yılı çeltik biçim fiyatı belli oldu.

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanlığı, tarafından düzenlenen toplantıda; çeltik üreticileri, kooperatif başkanları ve biçerdöverciler bir araya gelerek 2026 yılı çeltik hasadında uygulanacak biçim fiyatını görüştü.

Toplantı sonucunda, 1 dekar çeltik biçim fiyatı 1.450 TL, taşımalı biçim fiyatı ise 1.500 TL olarak belirlendi.

“FİYATLAR REFERANS NİTELİĞİNDE”

Edirne Uzunköprü Ziraat Odası Başkanlığı, tarafından yapılan açıklamada, belirlenen fiyatların referans fiyat niteliğinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Çeltik üreticileri, kooperatif başkanları ve biçerdövercilerin katılımı ile Odamızda yapılan toplantı sonucu 2026 yılı biçerdöver ile çeltik biçim fiyatı belirlenmiştir. 1 dekar çeltik biçim fiyatı 1.450 TL, taşımalı 1.500 TL’dir. Fiyat referans fiyat olup, çeltik üreticisi ve biçerdövercinin karşılıklı anlaşmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir” ifadelerine yer verildi.

Böylece 2026 yılı çeltik hasat döneminde uygulanacak biçim ücretleri konusunda ilçemizdeki üretici ve biçerdöverciler için referans fiyatlar belirlenmiş oldu.