Asgari ücret zammın belirlenmesi beklenen kritik üçüncü toplantı tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı asgari ücret yurttaşları yine açlık sınırının altında bıraktı.

Işıkhan toplantı sonrası yaptığı konuşmada 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücreti net olarak 28 bin 75 lira bürüt olarak ise 33 bin 30 TL olarak açıkladı. Bu rakamla birlikte asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 27 oldu.

DOLAR KURU OLARAN YENİ ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı 28 bin 75 lira olarak açıkladığı asgari ücret güncel dolar kuru ile 655,49 dolara tekabül ediyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ilk açıklandığında 628 dolardı. Bu oran yıl içinde yükselen döviz kuruyla birlikte hızla düşerek, 516 dolara kadar gerilemişti.

AÇLIK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş'in hesaplamalarında, açlık sınırı 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 TL olarak açıklanmıştı. Böylece yeni açıklanan 28 bin 75 liralık asgari ücretle birlikte yurttaşlar açlık sınırının altında kaldı.

ENFLASYONUN ALTINDA KALDI



TÜİK 2024 yılının sonunda enflasyonu yüzde 44.38 açıklamış ancak 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Son açıklanan enflasyon verisinde ise kurum oluşan enflasyonu yüzde 31.07 olarak paylaşmıştı. Ancak 2026'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 27 oranında artırılarak 28 bin 75 lira oldu.

KİM NE KADAR TALEP ETMİŞTİ?

Asgari ücret için siyasi partiler ve işçi sendikalarının talepleri olmuştur. CHP 39 bin lira talep etmişti.

Türk-İş ise bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerektiğini açıklamıştı.

DİSK ise asgari ücretin kişi başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 60'ından düşük belirlenmemesi gerektiğini belirtmişti.

TÜRK - İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA

Asgari ücretin açıklanmasının ardından açıklama yapan Türk - İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu komisyon adil bir komisyon değil. Bugünkü rakamı gördükten sonra komisyona katılmama kararımız konusunda haklıymışız. Bu ücretlerle insanlar geçinemiyorlar. Bundan 1 sene önce gıdanın, ulaşımın artışı nedir ? TÜİK bunları göz önünde bulundursun" dedi.

GELECEK YIL DA KATILMAYACAKLAR

Atalay gelecek yıl yapılacak olan asgari ücret toplantılarına da katılmayacaklarını açıkladı.

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan asgari ücret toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu güne kadar milletimizin istikbali için nasıl birlikte büyüttüysek bundan sonra da aynı birlik ve beraberlikle aynı hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Bu ülke çok kısa süre içinde küresel krizler depremler pandemiler yaşadı. Türkiye büyüdükçe güçlendikçe ekonomisi sağlamlaştıkça her zaman olduğu gibi vatandaşımızın faydasına olacaktır."

'ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1.270 LİRA'

"Ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal şuur bakımından hayati öneme sahiptir. Burada İşverenlerin de işçilerin de dengeyi gözetecek şekilde uygulamaya çalıştık. Bu sürece olumlu yaklaşan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli 28 bin 75 TL, yüzde 27 oranında arttırmış bulunuyoruz.

Kayıtlı istihdamımızı ve çalışma hayatımızı güçlendirmek için asgari ücret desteğinde iyileştirme yapıyoruz. Asgari ücret desteğini 2026 yılı itibarıyla 1.270 Türk Lirasına çıkarıyoruz."