Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sınava ait madde analizleri tamamlandı, cevap anahtarları yeniden incelendi ve yapılan itirazlar bilimsel ölçütler doğrultusunda değerlendirildi.

Değerlendirme süreci sonunda Anesteziyoloji ve Reanimasyon Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 7 numaralı sorunun doğru cevabının "C" yerine "E" olarak güncellenmesine karar verildi. Acil Tıp Testi Temel Soru Kitapçığı'nda bulunan 55 numaralı soru ise iptal edildi.

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.