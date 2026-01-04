2026, uzay yılı olacak: İşte en kritik uzay projeleri

2026 yılı, insanlık tarihine ve bilinmezlere yönelik uzay araştırmaları açısından son yılların en yoğun ve en kritik dönemlerinden biri olacak. Ay’a dönüş planları, Mars hedefli dev roket testleri, ticari uzay istasyonları ve yeni nesil teleskoplarla birlikte hem devlet ajansları hem de özel şirketler uzaydaki varlıklarını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
2026'da Ay çevresinde insanlı uçuşlar, yeni nesil roket testleri, ticari uzay istasyonları ve güçlü teleskoplarla dolu bir sene bizleri bekliyor. İşte 2026’daki uzay görevleri:
1. ARTEMIS 2 AY YOLUNDA
NASA’nın Artemis 2 görevi, insanlı uzay uçuşlarında yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Görev kapsamında dört astronot, yaklaşık 10 gün sürecek bir yolculukla Ay’ın etrafında dolanacak. Bu uçuş, 1972’deki Apollo 17’den bu yana alçak Dünya yörüngesinin ötesine gerçekleştirilecek ilk insanlı görev olması nedeniyle tarihsel bir öneme de sahip.
2. SPACEX, STARSHIP İLE MARS’A HAZIRLANIYOR
SpaceX, Starship megaroketi için 2026’dai ilk kez Dünya yörüngesine ulaştırmayı ve uzayda kriyojenik yakıt transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu teknoloji, Ay ve Mars gibi uzak hedeflere yapılacak uzun süreli görevlerin temelini oluşturuyor.
3. BLUE ORIGIN’DEN AY’A EN BÜYÜK TİCARİ KARGO ARACI
Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, Blue Moon Mark 1 (MK1) adlı Ay iniş aracını 2026’nın başlarında robotik bir görevle Ay’ın güney kutbuna göndermeyi planlıyor. Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki MK1, New Glenn roketiyle fırlatılacak ve Shackleton Krateri yakınlarına iniş yapacak. MK1, bugüne kadar geliştirilen en büyük ticari Ay kargo aracı olarak dikkat çekiyor.
4. STARLINER-1 İLE BOEİNG GÜVEN TAZELEYECEK
Boeing’in Starliner-1 görevi, yaşanan teknik sorunların ardından insansız olarak planlandı ve Nisan 2026’dan önce olmamak üzere ISS’e gönderilecek. 2024’teki ilk insanlı test uçuşunda yaşanan itki sistemi sorunları bu kararda belirleyici oldu. NASA, güvenlik gerekçesiyle Boeing’in ticari mürettebat sözleşmesini yeniden düzenlerken, Starliner’ın Crew Dragon’a alternatif olarak hizmet verebilmesi için bu uçuş kritik önem taşıyor.
5. DÜNYANIN İLK ÖZEL UZAY İSTASYONU: HAVEN-1
Kaliforniya merkezli Vast şirketi, Haven-1 adlı özel uzay istasyonunu Mayıs 2026’dan önce olmamak üzere yörüngeye göndermeyi planlıyor. Tek modüllü istasyon, 30 güne kadar kısa süreli insanlı görevleri destekleyecek.
6. ÇİN, TIANWEN-2 İLE ASTEROİTTEN NUMUNE ALACAK
Çin’in Tianwen-2 uzay aracı, Temmuz 2026’da Dünya’ya yakın Kamoʻoalewa asteroidine ulaşmayı hedefliyor. Görev kapsamında yüzeyden numune toplanarak 2027’nin sonlarında Dünya’ya getirilmesi planlanıyor. Bazı bilim insanları, bu asteroidin Ay’dan kopmuş bir parça olabileceğini öne sürse de bu görüş henüz doğrulanmış değil.
7. ROCKET LAB, NEUTRON’U TEST EDECEK
Rocket Lab, Neutron roketinin ilk uçuşunu 2026 ortasında gerçekleştirmeyi planlıyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki roket, dikey iniş yapabilen kısmen yeniden kullanılabilir bir ilk aşamaya sahip. Neutron, büyük uydu takımları, ulusal güvenlik yükleri ve gelecekte insanlı görevler için tasarlandı.
8. CHANG’E 7 İLE AY’IN GÜNEY KUTBUNA YOLCULUK
Çin’in Chang’e 7 görevi, 2026’nın ikinci yarısında Ay’ın güney kutbuna gönderilecek. Görev yörünge aracı, iniş aracı, gezgin robot ve zorlu arazilere ulaşabilen zıplayabilen bir keşif aracından oluşuyor. Amaç, su buzu varlığını doğrulamak, yüzey tehlikelerini haritalamak ve gelecekteki insanlı görevler için gerekli teknolojileri test etmek. Ayrıca sürekli iletişim için bir röle uydusu da konuşlandırılacak.
9. HERA, DART ÇARPIŞMASININ SONUÇLARINI İNCELEYECEK
Avrupa Uzay Ajansı’nın Hera görevi, Kasım 2026’da Didymos asteroid sistemine ulaşacak. Görev, NASA’nın 2022’de gerçekleştirdiği DART çarpışmasının sonuçlarını detaylı şekilde inceleyecek. Elde edilecek veriler, gezegen savunması açısından kritik bilgiler sunacak.
10. BEPICOLOMBO, 8 YIL SONRA MERKÜR YÖRÜNGESİNDE
ESA ve JAXA’nın ortak BepiColombo görevi, sekiz yıllık bir yolculuğun ardından Kasım 2026’da Merkür yörüngesine girecek. Yörüngeye ulaşıldığında araç, iki ayrı bilimsel yörünge aracına ayrılacak. Görev, Merkür’ün oluşumu ve evrimine dair şimdiye kadarki en kapsamlı verileri sunmayı amaçlıyor.
11. ÇİN’DEN YENİ NESİL UZAY TELESKOBU
Çin’in Xuntian uzay teleskobu, 2026’nın sonlarında fırlatılacak. 2 metrelik ana aynaya sahip teleskop, Tiangong uzay istasyonuna kenetlenebilir şekilde tasarlandı ve en az 10 yıl görev yapması planlanıyor. Kozmoloji, karanlık madde ve galaksi evrimi çalışmaları öncelikli hedefler arasında.
12. DREAM CHASER İLK KEZ YÖRÜNGEYE ÇIKACAK
Sierra Space’in Dream Chaser uzay uçağı, 2026’nın sonlarında ilk yörünge uçuşunu gerçekleştirecek. Mürettebatsız görevde aracın otonom uçuş, yörünge operasyonları ve pist inişi kabiliyetleri test edilecek.
13. NANCY GRACE ROMAN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
NASA’nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, 2026 sonbaharında fırlatılacak. Roman, Hubble’a kıyasla yaklaşık 100 kat daha geniş bir görüş alanı sunarak büyük ölçekli gökyüzü taramalarına imkân tanıyacak. Teleskop, karanlık enerji, karanlık madde ve yerçekimsel mikromercekleme yöntemiyle binlerce ötegezegenin keşfi gibi temel bilimsel hedeflere odaklanacak.