2026, uzay yılı olacak: İşte en kritik uzay projeleri

2026 yılı, insanlık tarihine ve bilinmezlere yönelik uzay araştırmaları açısından son yılların en yoğun ve en kritik dönemlerinden biri olacak. Ay’a dönüş planları, Mars hedefli dev roket testleri, ticari uzay istasyonları ve yeni nesil teleskoplarla birlikte hem devlet ajansları hem de özel şirketler uzaydaki varlıklarını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.