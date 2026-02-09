Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette 2026 UNESCO Şeyh Edebali Anma Yılı ilan edilmesi nedeni ile bu özel yıl kapsamında, kuruluşun şehri Bilecik’te yapılması planlanan projeler ve iş birlikleri görüşüldü.

Yaklaşık 100 usta öğreticinin el emeğiyle yaşattığı geleneksel sanatlarında incelediği ziyarette hat, tezhip, dokuma ve ahşap işlemeciliği gibi değerlerin Şeyh Edebali’nin mirasıyla nasıl harmanlanabileceği değerlendirildi.

Ziyaretin ardından Başkan Ergün Müdür Gülşen’e nazik misafirperverlikleri için teşekkür etti.