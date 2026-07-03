Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) katılacak adaylar için başvuru takvimini duyurdu. Yapılan açıklamada, her iki sınavın da 23 Ağustos 2026 tarihinde organize edileceği hatırlatıldı.

BAŞVURULAR DİJİTAL KANALLARDAN DA YAPILABİLECEK

Adaylar, sınava katılım başvurularını 8 Temmuz 2026 günü saat 10.30'dan itibaren gerçekleştirebilecek. 16 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek olan işlemler ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden doğrudan, kurumun resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden, veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla online olarak tamamlanabilecek.

Sınav süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirme ve kuralları içeren başvuru kılavuzlarına, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.