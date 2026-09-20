Avrupa Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Ataşehir’de de coşkulu etkinliklerle kutlanıyor. Ataşehir Belediyesi, İktisadi Kalkınma Vakfı İstanbul Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortaklığında yürütülen organizasyon kapsamında Ataşehir Festival Park Alanı kent sakinlerinin buluşma noktası oldu. Hareketli, dinamik ve sağlıklı bir yaşam bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikler, toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördü.

Haftanın en önemli aşamalarından biri olan ve Otomobilsiz Gün ilan edilen 20 Eylül Pazar gününde Ataşehir Festival Park ve çevresinde birbirinden renkli faaliyetler gerçekleştirildi. Motorlu araç kullanımını azaltmayı ve alternatif ulaşım araçlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu özel günde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren park alanını doldurdu. Etkinlik takvimi bünyesinde toplu bisiklet sürüşünden güvenli sürüş eğitimlerine, coşkulu bando gösterilerinden katılımcılara enerji katan zumba seanslarına kadar her yaşa hitap eden zengin bir içerik sunuldu.

Kutlamalar dahilinde Ataşehir Festival Park alanında kurlanan stantlar, gün boyunca ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Özellikle çocuklara yönelik olarak organize edilen güvenli bisiklet kullanım eğitimlerinde minik katılımcılar hem trafik kurallarını ve kask kullanımının önemini öğrendi hem de kurulan parkurlarda eğlenceli vakit geçirdi. Saat 11.00 gösterdiğinde ise Belediye güzergahına doğru hareket eden toplu bisiklet turu başladı. Yediden yetmişe her yaştan sporseverin ve çevrecinin katıldığı bu sembolik sürüşte, egzoz gazsız ve çevre dostu ulaşımın mümkün olduğuna ilişkin güçlü bir mesaj verildi. Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından alanda sahne alan bando takımı ve zumba ekibi, sergiledikleri performanslarla coşkuyu zirveye taşıdı.

Avrupa Birliği’nin üye ve aday ülkelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü farkındalık kampanyasının 2026 yılı ana teması Nesiller Arası Hareketlilik olarak belirlendi. Türkiye Belediyeler Birliği ulusal koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle hayata geçirilen Avrupa Hareketlilik Haftası 2026; çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, bisiklet toplulukları, şehir plancıları ve yerel halkın geniş katılımıyla kentsel yaşam alanlarını yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, şehirlerde yaya alanlarının artırılması, mikro mobilite çözümlerinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir ulaşım modellerinin teşvik edilmesi ön plana çıkarılıyor.

Ataşehir’de sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam rüzgarı yalnızca bir günle sınırlı kalmayacak. İlçede 22 Eylül tarihine kadar kapsamlı programlar uygulanmaya devam edecek. Bu süreçte düzenlenecek farklı rotalardaki bisiklet turlarının yanı sıra engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlayan empati parkurları, teknik güvenli sürüş eğitimleri ve mahalle parklarında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek sabah egzersizleri ile kent sakinleri spora ve harekete teşvik edilecek.