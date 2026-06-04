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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Öğretmenlik) adaylarının merakla beklediği yer bilgilerini duyurdu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bildiriye göre, 13 Haziran tarihinde düzenlenecek sınava başvuru yapan adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava katılacakları merkezleri gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi olan "ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kişisel aday şifrelerini kullanarak kolayca edinebilecekler.

SAAT 13.30 UYARISI

ÖSYM, sınav günü kurallarına dair önemli bir hatırlatmada da bulundu. 2026-STS Öğretmenlik sınavına girecek adayların, sınav günü saat 13.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapmalarına izin verilmeyecek. Bu nedenle adayların zamanlama konusunda hassasiyet göstermesi önem arz ediyor.