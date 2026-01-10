Yeniçağ Gazetesi
10 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Anasayfa Kültür Sanat 2026 sinema tutkunlarının yılı olacak: İşte vizyona girecek 15 film

2026 sinema tutkunlarının yılı olacak: İşte vizyona girecek 15 film

Süper kahramanlar, epik destanlar ve unutulmaz serilerin geri dönüşü… 2026’da vizyona girmesi planlanan ve şimdiden büyük heyecan yaratan 15 filmi bu galeride bir araya getirdik.

28 Years Later Part 2 The Bone Temple
28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı
(16 Ocak 2026)

Ralph Fiennes, 28 Gün evreninin son filminde bu kez sıra dışı bilim insanı Dr. Ian Kelson karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Öfke Virüsü’nün İngiltere’yi tamamen harabeye çevirdiği distopik dünyada geçen hikâye, Spike’ın tarikat lideri Jimmy Crystal’ın acımasız çetesine dâhil olmasıyla karanlık bir yöne evriliyor. Filmin yönetmenliğini Nia DaCosta üstlenirken, serinin ikonik ismi Cillian Murphy de orijinal karakteriyle yeniden kadroya katılarak hikâyeye güçlü bir bağ kuruyor.

THE ODYSSES

(17 Temmuz 2026)
Christopher Nolan, Homeros’un ölümsüz destanını büyük ölçekli bir sinema anlatısına dönüştürüyor. Odysseus karakterine Matt Damon hayat verirken, filmde Tom Holland, Anne Hathaway ve Zendaya gibi yıldız isimler de yer alıyor. Yapım, hem oyuncu kadrosu hem de epik anlatımıyla yılın en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

DUNE: PART 3

(18 Aralık 2026)
Denis Villeneuve imzasını taşıyan ve üçlemeyi noktalayan bu final filminde, Paul Atreides’in kaderini tayin edecek büyük hesaplaşma sahneye çıkıyor. Arrakis’in lideri konumuna gelen Paul, bir yandan gezegenin geleceği için savaşırken diğer yandan kendi içindeki kehanetlerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Yapım, destansı çatışmaları ve karakterin içsel mücadelesini merkeze alıyor.

MİCHAEL

(24 Nisan 2026)
Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ın yaşam öyküsü sinema perdesine taşınıyor. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua’nın oturduğu yapımda, Jackson’ı gerçek hayatta da yeğeni olan Jaafar Jackson canlandırıyor. Film, Jackson Five döneminden başlayarak solo kariyerinin zirvesine uzanan uzun ve çarpıcı bir yolculuğu izleyiciyle buluşturacak.

SPİDERMAN: BRAND NEW DAY

(31 Temmuz 2026)
Tom Holland’ın başrolünde yer aldığı Örümcek-Adam serisi yeni filmle yoluna devam ediyor. Bu kez Peter Parker, Mr. Negative’in kurduğu yer altı suç ağını çökertmeye çalışırken daha karanlık ve zorlu bir mücadeleye sürükleniyor. Yönetmen Destin Daniel Cretton ise yapımın hâlen yoğun bir post-prodüksiyon aşamasında olduğunu belirtiyor.

AVENGERS: DOOMSDAY

(18 Aralık 2026)
Avengers, Wakanda güçleri, Fantastic Four, Thunderbolts ve X-Men, bu kez ortak bir tehdit olan Doctor Doom’a karşı aynı safta buluşuyor. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Florence Pugh ve Paul Rudd gibi isimlerin yer aldığı geniş kadro dikkat çekiyor. Sürpriz hamle ise Robert Downey Jr.’ın Doctor Doom rolüyle geri dönüşü olurken, Chris Evans’ın da Steve Rogers olarak yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Scary Movie 6

Yapımda serinin ilk filmlerinden tanıdığımız orijinal kadro yeniden bir araya geliyor ve bu da devam filmini daha da merak uyandırıcı kılıyor. Film, günümüzün popüler korku klişelerini alaycı bir dille ele alarak izleyiciye bol kahkahalı, tempolu bir parodi deneyimi vaat ediyor.

STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU

(22 Mayıs 2026)
Jon Favreau’nun yönettiği yapım, Return of the Jedi ile The Force Awakens arasında kalan dönemi mercek altına alıyor. Pedro Pascal, Mandalorian karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmle birlikte Sigourney Weaver ilk kez Star Wars evrenine adım atarken, Jeremy Allen White ise Rotta the Hutt karakterine hayat veriyor.

DIGGER

Tom Cruise, Alejandro G. Iñárritu imzalı bu filmde “dünyanın en güçlü adamı” olarak izleyici karşısına çıkıyor. Kendi hatalarının yol açtığı büyük yıkımla yüzleşmek zorunda kalan karakter, insanlığı kurtarabilecek tek kişi olduğunu kanıtlamak için son derece tehlikeli bir görevi üstleniyor. Yapımın oyuncu kadrosunda John Goodman da yer alıyor.

SHREK 5

(23 Aralık 2026)
Bir neslin hafızasında yer eden Shrek, tam 16 yıl sonra yeniden perdeye dönüyor. Far Far Away Krallığı’nda geçen bu yeni macerada yeşil dev, hem eski dostlarıyla özlenen anları yeniden yaşatacak hem de seriye katılan yeni karakterlerle bambaşka bir yolculuğa çıkacak.

TOY STORY 5

(19 haziran 2026)
Woody ve Buzz bu kez değişen dünyada “anlamlı olma” sorunuyla yüzleşiyor. Film, nostaljiyle yeni kuşağı bir araya getirmeyi amaçlıyor. Duygusal tonu önceki filmlerden daha ağır olabilir. Pixar’ın en çok merak edilen devam yapımlarından.

SUPER GIRL

Supergirl, Superman’in kuzeni Kara Zor-El’in kendi yolunu bulma hikâyesini merkeze alıyor. Krypton’un yıkımından kurtulan Argo Şehri’nde dünyaya gelen Kara, ailesinin kararıyla Kal-El’in himayesinde yetişmesi için Dünya’ya gönderiliyor. Burada insanüstü güçlerini keşfeden Kara, Linda Lee kimliği altında gizlenerek Supergirl olarak insanlara yardım etmeye başlıyor. Çizgi roman uyarlamasının senaryosu, Liseli Polisler 2 filmiyle tanınan Oren Uziel imzası taşıyor.

THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPİNG

Suzanne Collins’in kaleme aldığı yeni romandan uyarlanan yapım, izleyiciyi Panem’in karanlık ve sert geçmişine götürüyor. Hikâye, serinin başlangıcından 24 yıl sonrasına denk gelen 50. Açlık Oyunları’nı merkezine alıyor. Bu filmde arena, yalnızca hayatta kalma mücadelesinin değil, Capitol’un oyunları giderek daha vahşi ve görkemli bir gösteriye dönüştürme çabasının da simgesi hâline geliyor.

SCREAM 7

“Çığlık” serisinin yedinci halkasının 27 Şubat 2026’da vizyona girmesi planlanıyor. Yeni filmle birlikte Neve Campbell, ikonik Sidney Prescott karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Serinin orijinal senaristi Kevin Williamson ise bu kez yönetmen koltuğuna oturarak hikâyeyi bizzat yönlendirecek.

STREET FIGHTER 7

Kadrosuna katılan yeni isimlerle dikkat çeken Street Fighter filmi resmen çekim aşamasına geçti. Sete çıkılmasıyla birlikte yapımın vizyon tarihi de netleşti. Filmin yapımcısı Legendary Pictures, Street Fighter’ın 16 Ekim 2026’da sinemaseverlerle buluşacağını açıkladı. Yapımın ayrıca IMAX salonlarında da gösterime gireceği duyuruldu.

