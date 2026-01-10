2026 sinema tutkunlarının yılı olacak: İşte vizyona girecek 15 film

SPİDERMAN: BRAND NEW DAY

(31 Temmuz 2026)

Tom Holland’ın başrolünde yer aldığı Örümcek-Adam serisi yeni filmle yoluna devam ediyor. Bu kez Peter Parker, Mr. Negative’in kurduğu yer altı suç ağını çökertmeye çalışırken daha karanlık ve zorlu bir mücadeleye sürükleniyor. Yönetmen Destin Daniel Cretton ise yapımın hâlen yoğun bir post-prodüksiyon aşamasında olduğunu belirtiyor.