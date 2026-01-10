2026 sinema tutkunlarının yılı olacak: İşte vizyona girecek 15 film

28 Years Later Part 2 The Bone Temple
28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı
(16 Ocak 2026)
Ralph Fiennes, 28 Gün evreninin son filminde bu kez sıra dışı bilim insanı Dr. Ian Kelson karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Öfke Virüsü’nün İngiltere’yi tamamen harabeye çevirdiği distopik dünyada geçen hikâye, Spike’ın tarikat lideri Jimmy Crystal’ın acımasız çetesine dâhil olmasıyla karanlık bir yöne evriliyor. Filmin yönetmenliğini Nia DaCosta üstlenirken, serinin ikonik ismi Cillian Murphy de orijinal karakteriyle yeniden kadroya katılarak hikâyeye güçlü bir bağ kuruyor.