Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişi Ramazan Bayramı tarihini araştırmaya başladı. 2026 yılı Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi dini günler takvimine göre büyük ölçüde netleşti. Müslümanlar için yılın en önemli dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Ramazan Bayramı’nın gün gün takvimi ise şöyle:

Bayram Are­fe­si: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar