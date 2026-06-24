Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv 2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu

2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu

Sıfır araç kampanyaları, kredi koşullarındaki değişim ve artan araç arzı ikinci el otomobil piyasasında fiyatları aşağı çekti. 2026'nın ilk yarısında yaşanan düşüşle birlikte birçok modelde dikkat çeken fiyat değişimleri yaşandı. İşte araçlar ve rakamlar...

Kaynak: Diğer
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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 1

İkinci el otomobil piyasasında son dönemde yaşanan fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Sıfır araç kampanyalarının artması, kredi faizlerindeki değişim ve piyasadaki arz fazlası, ikinci el araç fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. 2026 yılının ilk yarısında yaşanan gelişmeler, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği artırırken, araç sahibi olmak isteyenler de fiyatları yakından takip etmeye başladı.

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 2

PİYASADAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Uzmanlara göre ikinci el araç piyasasını etkileyen başlıca faktörler arasında sıfır kilometre araçlarda sunulan cazip kampanyalar, finansman koşullarındaki değişiklikler ve yılın ilk aylarında oluşan yüksek araç arzı yer alıyor. Bu gelişmeler, ikinci el araç fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 3

BAZI MODELLERDE ORTALAMA İKİNCİ EL FİYATLARI

Sabah'ta yer alan habere göre, 2026 yılı itibarıyla ikinci el piyasasında öne çıkan bazı modellerin ortalama fiyatları şöyle:

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 4

BAZI MODELLERDE ORTALAMA İKİNCİ EL FİYATLARI

2026 yılı itibarıyla ikinci el piyasasında öne çıkan bazı modellerin ortalama fiyatları şöyle:

- Fiat Egea: 850 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 5

- Renault Clio: 820 bin TL
- Renault Megane Sedan: 1 milyon 50 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 6

-Toyota Corolla: 1 milyon 350 bin TL
- Toyota C-HR: 1 milyon 750 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 7

- Honda Civic: 1 milyon 300 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 8

- Volkswagen Polo: 1 milyon 100 bin TL
- Volkswagen Golf: 1 milyon 450 bin TL
- Volkswagen Passat: 1 milyon 550 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 9

- Ford Focus: 1 milyon 150 bin TL
- Ford Fiesta: 850 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 10

- Opel Astra: 1 milyon 150 bin TL
- Opel Corsa: 950 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 11

- Peugeot 308: 1 milyon 250 bin TL
- Peugeot 3008: 1 milyon 850 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 12

- Hyundai i20: 900 bin TL
- Hyundai Tucson: 1 milyon 850 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 13

- Nissan Qashqai: 1 milyon 700 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 14

- Dacia Duster: 1 milyon 200 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 15

- Skoda Octavia: 1 milyon 500 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 16

- BMW 3 Serisi: 2 milyon 300 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 17

- Mercedes-Benz C Serisi: 2 milyon 800 bin TL

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2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu - Resim: 18

- Audi A3: 2 milyon 250 bin TL

NOT: Uzmanlar, ikinci el araç fiyatlarının aracın yaşı, kilometresi, hasar geçmişi, boya ve değişen durumu ile donanım seviyesine göre önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini belirtiyor. Açıklanan rakamlar, piyasanın genel eğilimini yansıtan ortalama değerler olarak değerlendiriliyor.

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