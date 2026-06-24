İkinci el otomobil piyasasında son dönemde yaşanan fiyat düşüşleri dikkat çekiyor. Sıfır araç kampanyalarının artması, kredi faizlerindeki değişim ve piyasadaki arz fazlası, ikinci el araç fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu. 2026 yılının ilk yarısında yaşanan gelişmeler, ikinci el otomobil piyasasında hareketliliği artırırken, araç sahibi olmak isteyenler de fiyatları yakından takip etmeye başladı.
2026 otomobil piyasası şaşırttı: En ucuz ikinci el araçlar ve fiyatları belli oldu
Sıfır araç kampanyaları, kredi koşullarındaki değişim ve artan araç arzı ikinci el otomobil piyasasında fiyatları aşağı çekti. 2026'nın ilk yarısında yaşanan düşüşle birlikte birçok modelde dikkat çeken fiyat değişimleri yaşandı. İşte araçlar ve rakamlar...Kaynak: Diğer
PİYASADAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ
Uzmanlara göre ikinci el araç piyasasını etkileyen başlıca faktörler arasında sıfır kilometre araçlarda sunulan cazip kampanyalar, finansman koşullarındaki değişiklikler ve yılın ilk aylarında oluşan yüksek araç arzı yer alıyor. Bu gelişmeler, ikinci el araç fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.
BAZI MODELLERDE ORTALAMA İKİNCİ EL FİYATLARI
Sabah'ta yer alan habere göre, 2026 yılı itibarıyla ikinci el piyasasında öne çıkan bazı modellerin ortalama fiyatları şöyle:
BAZI MODELLERDE ORTALAMA İKİNCİ EL FİYATLARI
2026 yılı itibarıyla ikinci el piyasasında öne çıkan bazı modellerin ortalama fiyatları şöyle:
- Fiat Egea: 850 bin TL
- Renault Clio: 820 bin TL
- Renault Megane Sedan: 1 milyon 50 bin TL
-Toyota Corolla: 1 milyon 350 bin TL
- Toyota C-HR: 1 milyon 750 bin TL
- Honda Civic: 1 milyon 300 bin TL
- Volkswagen Polo: 1 milyon 100 bin TL
- Volkswagen Golf: 1 milyon 450 bin TL
- Volkswagen Passat: 1 milyon 550 bin TL
- Ford Focus: 1 milyon 150 bin TL
- Ford Fiesta: 850 bin TL
- Opel Astra: 1 milyon 150 bin TL
- Opel Corsa: 950 bin TL
- Peugeot 308: 1 milyon 250 bin TL
- Peugeot 3008: 1 milyon 850 bin TL
- Hyundai i20: 900 bin TL
- Hyundai Tucson: 1 milyon 850 bin TL
- Nissan Qashqai: 1 milyon 700 bin TL
- Dacia Duster: 1 milyon 200 bin TL
- Skoda Octavia: 1 milyon 500 bin TL
- BMW 3 Serisi: 2 milyon 300 bin TL
- Mercedes-Benz C Serisi: 2 milyon 800 bin TL
- Audi A3: 2 milyon 250 bin TL
NOT: Uzmanlar, ikinci el araç fiyatlarının aracın yaşı, kilometresi, hasar geçmişi, boya ve değişen durumu ile donanım seviyesine göre önemli ölçüde farklılık gösterebileceğini belirtiyor. Açıklanan rakamlar, piyasanın genel eğilimini yansıtan ortalama değerler olarak değerlendiriliyor.