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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Henri B. Kagan ve Kenso Soai’nin kimya alanındaki çalışmaları sebebiyle 2026 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldüğü ifade edildi.

KİMYA NOBEL ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

İki bilim insanının ödüle konu olan çalışmaları, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkiler ve otokataliz üzerine yoğunlaşıyor. 2026 Nobel Ödülleri kapsamında kimya ödülü, pazartesi günü duyurulan tıp ve salı günü duyurulan fizik ödülünden sonra geldi.

2025 Nobel Kimya Ödülü ise Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar M. Yaghi’ye metal-organik kafeslerin geliştirilmesi nedeniyle taktim edilmişti. Bu moleküler yapıların gazları ve farklı kimyasalları depolayabilen geniş boşluklar meydana getirdiği, çalışmaların karbondioksit yakalama ve çöl havasından su toplama gibi alanlarda kullanılabileceği ifade edilmişti. 2026 Nobel Kimya Ödülü ile beraber bilim dünyasında bu senenin Nobel ödüllerinin açıklanmasında bir aşama daha geride bırakıldı.