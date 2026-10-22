Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Divan Kuruçeşme’de 21 Ekim’de gerçekleştirilen törende, 2026 Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün kazananları açıklandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ortaklığıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 102 aday arasından belirlenen yedi finalist değerlendirildi. Bu yıl onuncusu verilen ödüller, üç ayrı kategoride sahiplerine teslim edildi.

Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Nesrin Baş, olimpik dalda ödülün sahibi oldu. Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nı iki altın madalyayla tamamlayan milli yüzücü Umut Ünlü, paralimpik dalda seçildi. Türk voleyboluna katkıları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü’nü aldı.

Mustafa V. Koç’un hatırasını yaşatmak amacıyla verilen organizasyonun ana eksenini “Olimpik değerlere katkı” oluşturuyor. Törene Koç ailesinden isimlerin yanı sıra Koç Holding ile TMOK temsilcileri de katılım gösterdi.

NESRİN BAŞ’IN HEDEFİ GENÇ SPORCULARA ÖRNEK OLMAK

Olimpik kategoride ödüllendirilen Nesrin Baş, güreşte elde ettiği derecelerin uzun süreli bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu söyledi. Müsabakalarda Türkiye’yi en iyi biçimde temsil etmeyi öncelikleri arasında gördüğünü belirten milli sporcu, kendisine destek olan ailesine, antrenörlerine, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne, takım arkadaşlarına ve federasyonuna minnettarlığını dile getirdi.

Kendi hikâyesinin başka kız çocuklarının spor alanındaki hedeflerini gerçekleştirmelerine katkı sunmasını arzuladığını belirten Baş, ödülün kendileri için cesaret kaynağı olmasını umduğunu ifade etti.

Baş, konuşmasında şu sözleri kullandı:

“Ben de bir zamanlar büyük hayalleri olan küçük bir kız çocuğuydum. Bugün benden sonra gelen kız çocuklarına ilham olabilmek ve onların da kendi başarı hikâyelerini yazabileceklerine inanmalarını sağlamak benim için çok değerli. Bu ödülün, hayallerinin peşinden giden küçük kız çocuklarına ‘Ben de yapabilirim!’ dedirtmesini umut ediyorum.”

UMUT ÜNLÜ’DEN ENGELLİ GENÇLERİN SPORA ERİŞİMİ İÇİN ÇAĞRI

Paralimpik kategoride ödül kazanan Umut Ünlü, yüzmenin kendisine kişisel gelişim, hedef odaklı çalışma ve kendine güven konusunda önemli kazanımlar sağladığını anlattı. Milli yüzücü, zaman içinde gelişimin yalnızca diğer sporcularla rekabet etmekten ibaret olmadığını, kişinin önceki performansını aşmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Ünlü, engelli bireylerin yapabileceklerini ortaya koyabilmeleri için madalya kazanmalarının bir koşul olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Daha fazla engelli çocuk ve gencin sporla tanışmasını, kendi becerilerini tanıma fırsatı bulmasını istediğini kaydetti.

Milli yüzücü, düşüncelerini şu ifadelerle aktardı:

“Engelli bir insanın neler yapabileceğini ve ne kadar değerli olduğunu göstermek için mutlaka madalya kazanması gerekmemeli. En büyük dileğim, daha fazla engelli çocuğun ve gencin sporla buluşarak kendi yeteneklerini keşfedebilmesi.”

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ’DAN TÜRK VOLEYBOLUNA TEŞEKKÜR

Yaşam Boyu Spora Katkı kategorisinde seçilen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, aldığı ödülü voleybolun gelişmesinde payı bulunan herkese adadığını açıkladı. Üstündağ, spordaki kalıcılığın yalnızca kazanılan kupalarla ölçülemeyeceğini; başarıyı devam ettirecek sistemlerin oluşturulmasının ve yeni sporcuların önünün açılmasının da belirleyici olduğunu söyledi.

Filenin Sultanları’nın 2021’de bu ödüle değer görüldüğünü anımsatan Üstündağ, Türk voleyboluna yıllar boyunca katkı sunanlara teşekkür ederek ödülü camiaya ithaf etti.

CAROLİNE N. KOÇ: SPORCULUĞUN DEĞERİ MADALYALARLA SINIRLI DEĞİL

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve ödül jürisinin başkanı Caroline N. Koç, sporcuların örnek gösterilmesini sağlayan niteliklerin kazanılan derecelerin ötesine geçtiğini belirtti. Koç; çalışkanlık, azim, rakiplere duyulan saygı, karşılaşılan güçlüklerin ardından yeniden mücadele edebilme ve sonraki kuşaklara fırsat yaratma gibi özelliklerin önemini vurguladı.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün bu anlayışla sportif sonuçların yanı sıra sporcuların kişiliklerini ve değerlerini de takdir ettiğini ifade etti.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ise organizasyonun temelindeki saygı, mükemmellik ve dostluk anlayışının sporun evrensel ilkeleriyle örtüştüğünü söyledi.

Ödülün seçici kurulunda Taha Akgül, Kelime Aydın Çetinkaya, Prof. Dr. Haydar Demirel, Neşe Gündoğan ve Mahmut Kemal Okur yer aldı. Jüri görevini Caroline N. Koç, Ömer Koç ve Prof. Dr. Veli Ozan Çakır üstlendi.