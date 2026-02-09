ALP DİSİPLİNİNDE ABD DAMGASI
Kadınlar iniş yarışında ABD’li Breezy Johnson, 1:36.10’luk derecesiyle altın madalyaya uzandı. Alman Emma Aicher gümüş, İtalyan Sofia Goggia ise bronz madalya kazandı.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları 2. Gün: 7 branşta madalya kazananlar...
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın ikinci gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, kızak, snowboard ve sürat pateni branşlarında madalyalar sahiplerini buldu. İşte günün öne çıkanları...Derleyen: Furkan Çelik
KLAEBO TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR
Kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlonda Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, 46:11’lik derecesiyle kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasını elde etti. Fransız Mathis Desloges gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget bronz madalyanın sahibi oldu.
FRANSA BİATLONDA ZİRVEDE
Biatlon karışık takım 4x6 kilometrede Fransa, 1:04:15.5’lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. İtalya gümüş, Almanya bronz madalya aldı.
SNOWBOARD’DA ÇİFTE ZAFER
Erkekler paralel büyük slalomda Avusturyalı Benjamin Karl, finalde rakibini 0.19 saniye farkla geçerek altın madalyayı kazandı ve olimpiyat tarihine geçti. Güney Koreli Kim Sang-kyum gümüş, Bulgar Tervel Zamfirov bronz madalya aldı.
Kadınlarda ise Çek Zuzana Maderova, Sabine Payer’i 0.83 saniye geride bırakarak altın madalyaya uzandı. Payer gümüş, İtalyan Lucia Dalmasso bronz kazandı.
SÜRAT PATENİNDE REKOR
Erkekler 5 bin metrede Norveçli Sander Eitrem, 6:03.95’lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Çek Metodej Jilek gümüş, İtalyan Riccardo Lorello bronz aldı.
KIZAKTA ALTIN ALMANYA’YA
Kızak tek erkeklerde Alman Max Langenhan, 3:31.191’lik derecesiyle altın madalya kazandı. Avusturyalı Jonas Müller gümüş, İtalyan Dominik Fischnaller bronz elde etti.
ARTİSTİK BUZ PATENİNDE ABD ZİRVESİ
Günün son madalyaları artistik buz pateni takımlar kategorisinde verildi. ABD 69 puanla altın, Japonya 68 puanla gümüş, İtalya ise 60 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.