Bazı teknolojiler hayatımıza sinsice girer, varlığına zamanla alışırız ve dünyayı nasıl değiştirdiğini ancak geriye dönüp baktığımızda fark ederiz. Bazıları ise kapıdan içeri adımını atar atmaz odanın bütün düzenini, mobilyaların yerini ve içerideki havayı kökten değiştirir. Üretken yapay zekâ, tam olarak bu ikinci türden, devrimci bir kırılma olarak hayatımızın merkezine yerleşti.

Bu açıdan bakıldığında, 2026 mezunları teknoloji tarihinde eşine az rastlanır efsanevi bir eşikte duruyor. Bu genç nesil üniversite sıralarına ilk oturduğunda, bugünkü anlamıyla üretken yapay zekâ henüz emekleme aşamasında, kamuoyunun yabancı olduğu bir lükstü. Bugün diplomalarını alırken ise yapay zekâ, eğitim hayatının neredeyse doğal bir uzvu, görünmez bir asistanı haline geldi. Yani bu kuşak, yapay zekâyı meslek hayatında sonradan öğrenen bir kitle değil; onunla okuyan, onunla kod yazan, onunla sınavlara hazırlanan ve onunla mezun olan tarihteki ilk kuşaktır.

Bizim kuşağımız internetin doğuşuna ve hayatımıza girişine tanıklık etmişti. İnternet, kütüphane koridorlarında veya ansiklopedi sayfalarında kaybolma zorunluluğunu bitirip bilgiye erişimi muazzam şekilde hızlandırdı. Ancak internet çağında bile bilgi ham bir madendi; o madeni işlemek, kaynakları karşılaştırmak, sentezlemek ve binayı inşa etmek tamamen öğrencinin kendi zihni emeğine dayanıyordu. Bugün ise başka bir çağın şafağındayız: Öğrenci artık sadece bilgiye ulaşmıyor, bilgiyle birlikte çalışan, analiz yapan ve alternatifler üreten bir "dış zihinle" ortak düşünme pratiği gerçekleştiriyor.

Tam da burada madalyonun iki yüzü keskin bir biçimde ayrılıyor. Yapay zekâ, imkânları sınırlı bir öğrencinin dünyanın en büyük kütüphanelerine ve bilgi havuzlarına saniyeler içinde erişmesini sağlayan muazzam bir fırsat eşitliği sunuyor. Teknik bariyerleri yıkıyor, fikirden üretime giden yolu kısaltıyor. Ancak bu yapay zekâ, öğrencinin yol arkadaşı olmak yerine onun yerine düşünmeye, onun yerine cümle kurmaya başladığı an, eğitim sistemi sessizce ve içten içe boşalmaya başlıyor.

Çünkü eğitim, sadece nihai bir ödeve veya diplomaya ulaşmak demek değildir; o sonuca giderken insan zihninin geçirdiği sancılı, yorucu ama kurucu yolculuktur. Soru sormak, çuvallamak, yanlış yapmak, cümleyi kuramayıp tekrar denemek ve o problemi kendi aklınla çözmek... Öğrenmenin gerçek pedagojik değeri bu zahmetli süreçte saklıdır.

Bugün yapay zekâya ödev yaptırıp kusursuz çıktılar alanlar, dışarıdan bakıldığında mükemmel görünebilir; kaynaklar dizili, mizanpaj kusursuz, anlatım parlatılmıştır. Fakat öğrencinin zihninde bunun gerçek bir nörolojik karşılığı yoksa, o metin sadece "iyi paketlenmiş bir boşluktan" ibarettir.

Bu araçları okullarda yasaklamak bir çözüm değil, tam aksine cehaleti görünmez kılarak büyütmektir. Asıl yapılması gereken, yapay zekâ okuryazarlığı kavramını eğitim sistemine entegre etmektir. Bir hesap makinesi nasıl matematiğin, formüllerin ve sayılarla kurulan mantıksal bağın yerine geçmiyorsa, yapay zekâ da insan düşüncesinin yerine geçmemelidir.

Yeni dönemin "iyi öğrencisi", yapay zekâdan en uzun cevabı kopyalayan değil; ona en doğru ve rafine soruyu soran, gelen yanıtı kendi akıl süzgecinden geçiren ve en nihayetinde kendi özgün cümlesini kurabilen insan olacaktır. Yapay zekâyı bir kaldıraç gibi kullanıp üretim kapasitesini artıranlar devasa projelere imza atarken; hazır cevapların konforuna kapılanlar kendi "düşünme kaslarını" geri dönülmez bir şekilde köreltecekler.

Haliyle, biz akademisyenlerin ve öğretmenlerin de ölçme-değerlendirme yöntemleri kökten değişmek zorundadır. Eve verilen klasik dönem ödevlerinin güvenilirliği bu çağda tamamen bitmiştir. Artık nihai ürüne değil, sürece odaklanmak bir zorunluluktur. Sınıf içi canlı tartışmalar, sözlü savunmalar, projelerin adım adım izlenen teslim süreçleri ve öğrencinin düşünce haritasını gösteren canlı uygulamalar öne çıkacaktır. Yapay zekâyı ne bir mucize gibi görüp teslim olmak ne de bir felaket gibi görüp şeytanlaştırmak gerekir. Dönem, onunla kurduğumuz mantıksal ve entelektüel ilişkiyi yönetme dönemidir.

2026 mezunlarının önümüze koyduğu o büyük ve tarihi soru tam olarak şudur: Yapay zekâyı bir ortak gibi kullanan bir nesil mi yetiştiriyoruz, yoksa yapay zekâ tarafından zihni yönlendirilen ve uyuşturulan bir nesil mi?

Birincisinde insan iradesi ve aklı merkezdedir; sorar, dener, denetler ve nihai kararı verir. İkincisinde ise insan yavaş yavaş sürecin dışına itilir; işler tıkır tıkır tamamlanır ama düşünme sorumluluğu tamamen makineye devredilmiştir.

Geleceğin eğitiminde "Yapay zekâ kullanılmalı mı?" sorusunun miadı dolmuştur. Asıl hayati mesele şudur: Yapay zekâyı kullanan ama kendi adına düşünmeyi asla bırakmayan bir nesil yetiştirebilecek miyiz?

Bu sorunun cevabı, sadece üniversitelerin değil, topyekûn toplumun entelektüel geleceğinin sınırlarını çizecektir.