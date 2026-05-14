Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin merakla beklediği iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci başladı. 2026 yılı il dışı tayin başvurularının başlamasıyla birlikte gözler, il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanan ihtiyaç ve kontenjan listelerine çevrildi.
2026 MEB il dışı tayin süreci başladı: Başvurular nasıl yapılacak?
2026 MEB il dışı tayin süreci başladı. Öğretmenlerin merakla beklediği ihtiyaç listeleri ve boş kontenjanlar il milli eğitim müdürlüklerinde yayımlanıyor. Hangi ilde kaç kadro açıldı, branş bazlı kontenjanlar nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar…Derleyen: Cemile Kurel
İL DIŞI TAYİN BAŞVURULARI BAŞLADI
MEB tarafından açıklanan takvime göre öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurularını 20 Mayıs 2026 saat 16.00’ya kadar gerçekleştirebilecek. Başvurular, MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden yapılıyor.
Yer değiştirme sürecinde tercih yapacak öğretmenler ise “İl dışı tayin kontenjanları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle branş bazlı boş kadro sayıları ve il kontenjanları yoğun ilgi görüyor.
İHTİYAÇ LİSTELERİ İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN YAYIMLANIYOR
İl dışı atamalarda esas alınacak ihtiyaç listeleri, doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bu nedenle öğretmenlerin görev almak istedikleri illerin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
Bazı iller branş bazlı boş norm kadroları yayımlamaya başlarken, birçok ilde listelerin gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Kontenjanlar; öğretmen ihtiyacı, norm kadro durumu ve emeklilik gibi kriterlere göre belirleniyor.
KONTENJANLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Öğretmenler, il dışı atama ihtiyaç listelerine ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden ulaşabiliyor. Tercih sürecinde yayımlanan güncel kontenjan listelerinin dikkate alınması önem taşıyor.
İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2026
BAŞVURULAR
Başlangıç: 14 Mayıs 2026
Bitiş : 20 Mayıs 2026 (Saat 16.00’a kadar)
Atamalar 22 Mayıs 2026
E BÖLÜMÜ 2’NCİ MADDE KAPSAMINDA ATAMA İPTALİ
Başlangıç: 1 Haziran 2026
Bitiş : 3 Haziran 2026 (Saat 16.00’a kadar)
İlişik Kesme 26 Haziran 2026
E BÖLÜMÜ 3’ÜNCÜ MADDE KAPSAMINDA ATAMA İPTALİ
Başvuru
Başlangıç: 11 Ağustos 2026
Bitiş : 13 Ağustos 2026 (Saat 16.00’a kadar)
ATAMA KARARNAMELERİNİN İPTAL EDİLMESİ
17 Ağustos 2026