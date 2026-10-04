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Kaynak: AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) Ön Lisans oturumu başladı. Türkiye'nin 81 ilinde ve Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanan sınav için 4 bin 443 bina ve 83 bin 465 salon kapılarını açtı.

Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. 120 sorudan oluşan genel yetenek-genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakikalık ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

Sınava 1 milyon 593 bin 19 aday başvurdu. 6 bin 59 engelli adayın katıldığı sınavda, 218 bin 455 görevli yer alıyor.

Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 bin 726 emniyet mensubu da sahada görev yapıyor.

Saat 12.25'te sona erecek KPSS Ön Lisans oturumunun sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.