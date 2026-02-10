Moğolistan’ın Kış Olimpiyatları üniformaları, geleneksel deel’den ilham alan mavi kaşmir cübbelerle göz kamaştırıyor. Cengiz Han’ın savaşçı ruhunu ve bozkır mirasını yansıtan tasarımlar, ulusal gururu modern bir zarafetle dünyaya taşıyor.
2026 Kış Olimpiyatları’nda moda şovu: Milano’da Moğol fırtınası esiyor… Cengiz Han’ın mirası buzda
Moğolistan’ın Kış Olimpiyatları üniformaları, geleneksel deel’den ilham alan mavi kaşmir cübbelerle göz kamaştırıyor. Cengiz Han’ın savaşçı ruhunu ve bozkır mirasını yansıtan tasarımlar, ulusal gururu modern bir zarafetle dünyaya gösterdi.Derleyen: Taner Yener
Moğolistan milli takımı, deel adı verilen, kırmızı ve sarı ipek kenarlı, boynuz motifleriyle süslenmiş görkemli mavi kaşmir cübbelerden oluşan resmi üniformalarıyla fark yarattı.
Deel’in kökeni, Pasifik Okyanusu’ndan Tuna Nehri’ne kadar uzanan toprakları fethederek tarihin en geniş imparatorluğunu kuran Cengiz Han dönemine dayanıyor. Cuma günü start alacak Olimpiyatlara uyumlu biçimde kostümler, sporcuların geyiğin bilek kemiğiyle buz üstünde oyunlar oynadığı Moğolistan’ın asırlık kış sporları geleneğini de anımsatıyor.
Byambakhuu, "Üniformalarımızın temel ayırt edici özelliği... Moğol kaşmiri kullanmamızdır" diye vurguladı. Moğolistan, bozkırlardaki uzun tüylü keçilerden elde edilen bu değerli kumaşın önde gelen üreticilerinden biri.
Ancak Byambakhuu, üniformaların yalnızca hammadde tedarikçiliğiyle sınırlı kalmadığını, ülkenin dünya çapında tanınan kaliteli bitmiş giyim ürünleri ortaya koyabildiğini de ifade etti.
Goyol’un kreatif direktörü Munkhbayasgalan Delgerbat ise şöyle konuştu: "Mavi, gökyüzüyle bağlantılı manevi ve ulusal bir simgedir; çünkü gökyüzü uzun zamandır bozkırlarda tanrı olarak kabul edilir."
Bu kostümler, Asya’da geleneksel kıyafetlerin yeniden yükselişe geçtiği geniş bir akımın parçası. Hükümetler bazen bu hareketin ulusal gururu pekiştirdiğine inanıyor.
Çin’de Hanfu, sosyal medyada eski hanedan kostümleriyle poz verme modası haline gelirken, Tayland’da da geçmiş krallık dönemlerine ait stiller popülerleşti.
Moğolistan’ın üniforması, dağ, su ve çadır motifli modern kaşmir kazaklardan oluşan bir **"gündelik set"**i de barındırıyor.
Başkent Ulan Batur sakinleri, tasarımların ulusal mirası yansıtırken modern ve rahat göründüğünü belirtiyor.
Ulan Batur’dan Sengesambuu Senjid adlı bir vatandaş, kıyafetin Moğol sporculara "başarılı olmaktan başka çareleri olmadığını" hissettirdiğini söyleyerek onlara Olimpiyatlarda başarılar diledi.