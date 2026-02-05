2026 Kış Olimpiyat Oyunları, İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinin ev sahipliğinde yarın yapılacak açılış törenleriyle başlayacak.

Ana açılış Milano’daki San Siro Stadı’nda TSİ 22.00’de gerçekleştirilecek. Predazzo, Livigno ve Cortina’da da eş zamanlı seremoniler düzenlenecek. Açılışta Mariah Carey, Andrea Bocelli ve Laura Pausini sahne alacak, olimpiyat ateşi ilk kez iki farklı şehirde yakılacak.

DÜNYA LİDERLERİ DE AÇILIŞTA YER ALACAK

San Siro’daki törene çok sayıda dünya liderinin katılması bekleniyor. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni’nin ev sahipliğinde yapılacak açılışa, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve IOC Başkanı Kirsty Coventry’nin katılması öngörülüyor.

22 Şubat’ta sona erecek organizasyonda 90 ülkeden 2 bin 871 sporcu, 16 branşta 116 madalya için mücadele edecek.

TÜRKİYE'DEN 8 SPORCU

Türkiye, Kış Olimpiyatları’nda 8 sporcu ile temsil edilecek. Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs, kayaklı koşuda İrem Dursun ile Abdullah Yılmaz, alp disiplinde Ada Hasırcı ve Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlamada ise Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir yarışacak.

Oyunların resmi maskotları Tina ve Milo olurken, organizasyon boyunca güvenlik önlemleri üst seviyede tutulacak.