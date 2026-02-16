Deprem riskine karşın kentsel dönüşüm sürecine giren vatandaşlar için hükümet tarafından verilen kira yardımı ve taşınma desteğinde oran güncellendi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamalar, güncel kentsel dönüşüm yönetmeliği, kentsel dönüşüm kanunu ve Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar ile şekilleniyor.

KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİNDE RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; 2026 yılında kira yardımı, illerin yaşam maliyeti ve nüfus yoğunluğuna göre değişti. Büyükşehirlerde rakamlar daha yüksek seviyelerde oluyor.

İstanbul'da aylık kira yardımı 9 bin TL – 10 bin 500 TL, diğer büyükşehirlerde 7 bin 500 TL – 8 bin 500 TL arasında değişirken, daha küçük şehirlerde ise destek 5 bin 500 TL – 6 bin TL seviyesinde uygulanıyor.

Kiracılara ise düzenli aylık ödeme yerine tek seferlik taşınma desteği sağlanıyor ve bu tutar şehir gruplarına göre 11 bin TL – 21 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Bu güncellemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılı için resmen duyuruldu.