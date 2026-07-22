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İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen 2026 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. Bu yıl toplam 700 bin TL olarak belirlenen ödül, Çıplak Ayaklar Kumpanyası ile ACT Project arasında paylaştırıldı.

İKSV'nin açıklamasında, Gülriz Sururi'nin katkılarıyla oluşturulan ödülün; dans tiyatrosu alanındaki çalışmaları ve genç dansçıların gelişimine yönelik projeleri nedeniyle Çıplak Ayaklar Kumpanyası'na, çocuk ve gençlik tiyatrosunda sürdürülebilir ve nitelikli üretim anlayışı geliştiren çalışmaları sebebiyle ACT Project'e verildiği belirtildi.

Vakfın bu ödülle, genç tiyatro topluluklarının yanı sıra sahne sanatları alanında üretim gerçekleştiren sanatçıları desteklemeyi ve Türkiye'de yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

2026 yılı ödülünün seçici kurulunda İKSV Genel Müdürü Yeşim Gürer Oymak başkanlık görevini üstlendi. Kurul üyeleri arasında çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ile oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat yer aldı.

2018 yılından bu yana düzenlenen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü kapsamında bugüne kadar 16 sanatçı ve topluluk, yeni eserlerin hazırlanması için destek aldı. Pandemi döneminde ise 14 tiyatro sahnesi, ödül desteğini faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla kullandı.