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Kaynak: AA / DHA / İHA

Giresun'da ağustos ayının ilk haftasında başlayacak fındık hasadı öncesinde, 2026 sezonunda uygulanacak tarım işçisi ücretleri ve patoz çekim bedelleri belli oldu. Giresun Valiliği koordinasyonunda toplanan komisyon, hasat döneminde geçerli olacak ücretler ile çalışma usullerini açıkladı.

FINDIK İŞÇİLERİNİN GÜNLÜK YEVMİYESİ NE KADAR OLDU?

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında yapılan toplantıda alınan karara göre, fındık toplama işlerinde çalışacak işçilerin günlük asgari ücreti, yemeğin işveren tarafından karşılanması halinde 1.101 TL, yemeğin işçiye ait olması halinde ise 1.280 TL olarak belirlendi.

Hasat döneminde görev yapacak aşçıların günlük ücreti 1.280 TL olurken, fındık taşımada görev alacak çuvalcıların günlük ücreti ise yemek işverene ait olduğunda 1.380 TL, yemek işçiye ait olduğunda ise 1.480 TL olarak açıklandı.

PATOZ ÇEKİM ÜCRETİ DE NETLEŞTİ

Komisyon kararıyla, fındık hasadında kullanılan patoz makineleri için ton/saat başına çekim ücreti 6 bin TL olarak belirlendi.

Ayrıca patoz makinelerinin çalışma saatleri şehir merkezlerinde 08.00-21.00, köylerde ise 07.00-24.00 olarak düzenlendi.

Ücretler asgari düzeyde uygulanacak

Valilik açıklamasında belirlenen rakamların tavsiye niteliğinde asgari ücret olduğu vurgulandı. İşçi ve işverenin karşılıklı anlaşması halinde bu ücretlerin daha yüksek olarak uygulanabileceği belirtildi.

Öte yandan işçi ücretlerinin hasat sonunda geciktirilmeden doğrudan işçilere ödenmesi gerektiği ifade edilirken, tarım işçisi temin eden aracıların işçiler adına yol parası veya benzeri gerekçelerle ücret kesintisi yapamayacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, belirlenen çalışma saatleri dışında patoz kullananlar ile çevreye zarar verenler hakkında ilgili kurumlar tarafından yasal işlem uygulanacağı kaydedildi.