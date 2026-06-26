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Kaynak: AA

FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği, 48 takımın ilk kez mücadele ettiği turnuvada seyirci rekorunun kırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ABD'de gerçekleştirilen 1994 Dünya Kupası'nda kaydedilen 3 milyon 587 bin 538 seyirci sayısının geride bırakıldığı bildirildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, statlardaki yoğun ilgiye dikkat çekerek, "Turnuva beklentilerin ötesine geçti. Tribünler tamamen dolarken ev sahibi kentlerde büyük bir futbol coşkusu yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 16 statta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası, 19 Temmuz'da yapılacak final karşılaşmasıyla tamamlanacak.