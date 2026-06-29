Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar

Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan ikinci son 32 turu maçı da uzatma dakikalarında gelen golle sonuçlandı. Brezilya ilk yarıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Japonya'yı 90+6'da Martinelli'nin golüyle 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte nefes kesen maçta yaşananlar...

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Son 32 Turu maçlarıyla devam ediyor.

Son 32 turunun en merak edilen eşleşmelerinden biri Houston’da sahnelendi.

Japonya ile Brezilya’yı karşı karşıya getiren mücadele adeta nefes kesti.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 2

BREZİLYA İLK 11’İ

Carlo Ancelotti yönetiminde 4-3-3 formasyonunda sahaya çıkan Brezilya’da Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, B. Guimaraes, Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius ilk 11’de şans buldu.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 3

JAPONYA İLK 11’İ

Uzun yıllardır Japonya Milli Takımı’nı çalıştıran Hajime Moriyasu ise zorlu rakibi karşısında 3-5-1 dizilimiyle ve Suzuki Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Daan, Sano, Kamada, Nakamura, Maeda, Itō; Ueda ilk 11’yle maça başladı.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 4

MAÇ KONTROLLÜ BAŞLADI

İki ekibin de kontrollü başladığı mücadelede ilk tehlikeli atak Brezilya'dan geldi. Bruno Guimaraes'in şutuyla kazanılan erken kornerden sonuç çıkmazken, Japonya savunması rakibine kolay alan bırakmadı.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 5

BREZİLYA SUZUKI’Yİ CUNHA VE VINICIUS İLE ZORLADI

Brezilya, Matheus Cunha ve Vinicius Junior ile kaleyi yoklasa da Japon kaleci Zion Suzuki kritik kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Japonya ise duran toplarla etkili olmaya çalıştı.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 6

SANO KARİYERİNİN İLK MİLLİ TAKIM GOLÜNÜ ATTI

İlk yarının kırılma anı 29. dakikada yaşandı. Danilo'nun pas hatasını değerlendiren Kaishu Sano, topu kaptıktan sonra ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla Japonya'yı 1-0 öne geçirdi.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 7

Milli takım kariyerindeki ilk golünü atan 25 yaşındaki orta saha, hem savunmada yaptığı kritik müdahaleler hem de attığı golle ilk 45 dakikaya damga vurdu.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 8

JAPONYA SAVUNMADA KUŞ UÇURTMADI

Golden sonra baskısını artıran Brezilya, Lucas Paqueta ve Vinicius Junior ile beraberlik golünü arasa da Hajime Moriyasu'nun öğrencileri disiplinli 5-4-1 savunmasıyla rakibine net fırsatlar vermedi.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 9

BREZİLYA DEVREYE 1-0 GERİDE GİRDİ

Kanatları etkili kullanamayan ve savunma arkasına koşu imkanı bulmakta zorlanan Brezilya, devre arasına 1-0 geride girdi.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 10

TRİBÜNLERDE RENKLİ KARELER ORTAYA ÇIKTI

Japonya ve Brezilya tribünlerinde renkli görüntüler objektiflere yansırken ilk 45 dakika sonunda sürpriz sonucun ortaya çıkmasıyla futbolseverlerin heyecanı giderek katlandı.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 11

BREZİLYA İKİNCİ YARIDA BASKISINI ARTIRDI

İkinci yarıya çok daha istekli başlayan Brezilya, oyunu tamamen Japonya yarı sahasına yıktı. Baskısını artıran Sambacılar, önce Bruno Guimaraes'in kafa vuruşunda Suzuki'yi geçemedi.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 12

SUZUKI TAKIMI AYAKTA TUTTU

Kısa süre sonra ise Casemiro'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda Tomiyasu'nun çizgi üzerindeki kritik müdahalesi ve ardından kaleci Suzuki'nin refleksi Japonya'yı mutlak bir golden kurtardı.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 13

CASEMIRO SKORA DENGEYİ GETİRDİ

Brezilya'nın yoğun baskısı 56. dakikada sonuç verdi. Gabriel Magalhaes'in ortasında arka direkte iyi yükselen Casemiro, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 14

VINICIUS DİREĞE TAKILDI

Beraberlik golünün ardından da üstünlüğünü sürdüren Brezilya, Vinicius Junior'ın direğe takılan şutu ve Rayan'ın kafa vuruşuyla ikinci gole çok yaklaştı.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 15

BREZİLYA 90+6'DA JAPONYA'YI YIKTI

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Gabriel Martinelli, ceza sahasında topla buluşarak soğukkanlı bir vuruşla Suzuki'yi mağlup etti ve Brezilya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Son anlarda gelen golle büyük sevinç yaşayan Sambacılar adını son 16 turuna yazdırırken, tarihi bir sürprize çok yaklaşan Japonya turnuvaya dramatik bir şekilde veda etti.

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Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar - Resim: 16

BREZİLYA'NIN SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ

Brezilya son 16 turunda Fildişi Sahili-Norveç maçının galibiyle karşılaşacak.

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