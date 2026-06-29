Yok böyle bir maç... Dünya Kupası'nda sansasyonel geri dönüş: 90+6'da tur atladılar

BREZİLYA 90+6'DA JAPONYA'YI YIKTI

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Gabriel Martinelli, ceza sahasında topla buluşarak soğukkanlı bir vuruşla Suzuki'yi mağlup etti ve Brezilya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Son anlarda gelen golle büyük sevinç yaşayan Sambacılar adını son 16 turuna yazdırırken, tarihi bir sürprize çok yaklaşan Japonya turnuvaya dramatik bir şekilde veda etti.