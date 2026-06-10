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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverleri ekonomik olarak büyük bir yükün altına sokuyor. Grup ve final müsabakaları için belirlenen astronomik ücretler, 2022 yılında Katar'da düzenlenen bir önceki turnuvanın fiyatlarını gölgede bıraktı.

Dünya Kupası tarihinin en pahalı organizasyonu unvanını alan turnuvadaki fiyat artışları ve detaylar şu şekilde:

AÇILIŞ MAÇINDA MUAZZAM FİYAT FARKI

2026 Dünya Kupası'nın açılış müsabakası için bilet fiyatları dört farklı kategoride satışa sunuldu. En ucuz açılış maçı bileti 560 dolar olarak belirlenirken, en pahalı kategori ise 2 bin 735 doları buldu. Katar 2022'deki açılış müsabakasında biletlerin 55 ile 618 dolar arasında satıldığı göz önüne alındığında, taban fiyatta yaklaşık 10 katlık bir artış gerçekleşti.

GRUP MAÇLARININ ORTALAMA BEDELİ 400 DOLAR

Turnuvanın grup aşamasındaki karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarların ortalama 400 doları gözden çıkarması gerekiyor. Bir önceki turnuva olan Katar 2022'de grup maçlarının biletleri 11 ile 220 dolar arasında değişiyor ve ortalama bilet fiyatı 100 doların altında seyrediyordu.

FİNAL BİLETLERİ CEP YAKIYOR

New York New Jersey Stadı'nda oynanacak dev finalin bilet fiyatları adeta rekor kırdı. 2026 Dünya Kupası finalini stadyumda izlemenin en ucuz bedeli 2 bin 30 dolar olarak açıklanırken, en yüksek bilet fiyatı 6 bin 370 dolara ulaştı.

Katar'daki 2022 finalinde en ucuz bilet 206 dolar, en pahalı bilet ise 1607 dolar seviyesindeydi. Bu durum, 2026 finalinin en ucuz biletinin, 2022 finaline kıyasla tam 10 kat daha pahalı olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma yapıldığında, EURO 2024 finalinin en ucuz biletleri ise yalnızca 100 dolar civarındaydı.

AVRUPA FUTBOL TARAFTARLARI BİRLİĞİNDEN FIFA'YA ŞİKAYET

Yaşanan bu fahiş artışlar, futbol taban birliklerinin de büyük tepkisini çekti. Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), FIFA'nın bilet satışlarındaki tekel konumunu kötüye kullandığı, şeffaf ve adil olmayan koşullar dayattığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonuna resmi şikayette bulundu.

FSE tarafından yapılan açıklamada, turnuvanın birçok taraftar için hayatlarında bir kez yaşayabilecekleri eşsiz bir deneyim olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Biletlere adil ve şeffaf erişim sağlanması şarttır."