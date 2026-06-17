2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geliyor.
RONALDO DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR
ABD'nin Houston şehrinde NRG Stadyumu'nda TSİ 20:00'de başlayacak karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Turnuvanın sahada olan en yaşlı futbolcusu Cristiano Ronaldo (41) ilk maça 11'de başlıyor.
Ronaldo gol atması halinde katıldığı 6 Dünya Kupası'nda da ağları havalandıran ilk futbolcu olacak.
PORTEKİZ-DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Tomas Lemos Araujo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Renato Veiga, Joao Neves, Vitinha, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto
D. Kongo Cumhuriyeti: Lionel M'Pasi, Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Cedric Bakambu, Yoane Wissa