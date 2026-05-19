Hatırlıyorum da ne çok anı var çocukluğumda.

Salt çocukluk hafızası değil elbette.

Ortak bir ulusal hafıza.

Ailece, mahallece, ülkece o beyaz ekran önünde toplanarak izleme hali.

Semiha Yankı ile başlayan Eurovision yolculuğumuz, Can Bonomo'nun ardından uzun bir süredir duraklama sürecinde.

Peki Eurovision Şarkı Yarışması!

Tüm görkemi ile 70. Yıl'ına ulaştı.

Tek bir yıl hariç (COVID-19 pandemisi, 2020) her yıl aralıksız düzenlendi.

Dünyanın en uzun soluklu televizyon yapımlarından birisine dönüştü. (1956-2026)

Türkiye'nin 'Süper Star'ı Ajda Pekkan'ın 'Petrol' şarkısı ile katıldığı yarışma, kişisel belleğimde ilk izlediğim Eurovision olarak özel bir noktada.

Organizasyonun A'dan Z'ye her ayrıntısı değişti. Gerçek bir sahne gösterisine dönüştü.

İnsan yaşamı gibi değişen, dönüşen ve gelişen canlı bir organizma gibi yeniden şekilleniyor.

Kök, komşuluk ya da gönül bağı gibi unsurların puanlama sistemine sıklıkla yansıdığı yarışma, her daim tartışma konusu oldu.

2012 yılındaki son katılımımızın ardından, dönemin hükümeti, oylama sistemindeki çarpıklığı gerekçe göstererek sonraki yıllarda katılmama kararı aldı. Hali hazırda görevde olan iktidar, görevi devredene kadar da katılımımız mümkün görünmüyor.

Elbette herkesin gözü önünde yaşanan bu olumsuz sürece karşı bir tepki oluşması çok doğal.

Ama çözüm yönteminin 'katılım sağlamamak' olduğunu düşünmüyorum.

yılına ulaşan organizasyon, artık tek kanallı bir yapının yayın kontrolünde değil.

Hatta çok uzun zamandır uydu yayıncılığı ya da bir başka tanımla televizyon yayıncılığının tahtı da devrildi.

Organizasyonun son yıllarda geçirdiği yönetimsel süreç ise çok daha ciddi boyutlarda.

Karar alma sürecinin yönetimi konusunda, karar alıcıların gösterdiği çifte standart, toplumsal bir tepki oluşturdu.

Şubat 2022'de Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'yı eş zamanlı organizasyondan çıkaran Avrupa Yayın Birliği (EBU), Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik savaş adı altında başlatılan sivillere yönelik saldırılar karşısında İsrail'e karşı benzer bir tutum sergileyemedi.

İsrail'i ısrarla organizasyonun içinde tutma çabası, 'vicdan duygusu' taşıyan ve 'eşitlik ilkesi'ne inanan insanlarda toplumsal bir öfke oluşmasının önünü açtı.

Son üç yıl içerisinde; benzerlik ilkesinden yola çıkılarak 'İsrail' organizasyon dışında tutulabilirdi.

Hatta ve hatta, EBU'nun vazgeçemediği, göz bebeği İsrail'i, bu tartışmaların içine çekmemek ve korumak adına stratejik bir hamle yapılabilirdi.

Elbette tüm bu olan bitenler, sistematik bir senaryo kapsamında.

Buna, ister güç gösterisi diyebilirsiniz, ister ekonomik dengelerdeki üstünlük.

İsterseniz de körü körüne haklı olma inancı.

Öncelikli olan toplum ve ortak vicdandır. Toplumun vicdanı yaralanmışsa, orada bazı konularda ayak diremenin, inatlaşmanın hiçbir anlamı yok.

Yarışma son yıllarda, tüm tepkilere rağmen İsrail'in bir katılımcı göndermesi ve peşi sıra puanlama sistemine yaptığı derin etkiler ile hatırlanır oldu. Son yarışmada da benzer bir durum yaşandı.

Katılımcı tüm ülkelerde (37 ülke) oluşturulmuş ulusal jüri oyları ve halk oylaması sonucu elde edilen sonuçlar, Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananını belirliyor.

Noam Bettan, Fransızca sözlere sahip 'Michelle' şarkısı ile İsrail adına yarışmaya katıldı.

İsrail, profesyonel jürinin oylaması sonucu yarışmada 123 puanla 8. sırada yer aldı.

Halk oylamasında ise 220 puan alarak, toplamda 343 puana ulaştı ve birinci sıraya yükseldi.

DARA (Darina Nikolaeva Yotova), İngilizce sözlere sahip 'Bangaranga' şarkısı ile Bulgaristan adına yarışmaya katıldı.

Bulgaristan ise profesyonel jürinin oylaması sonucu yarışmada 204 puanla ilk sırada bitirdi.

Halk oylamasında ise 312 puan alarak, toplamda 516 puana ulaştı ve Eurovision 2026'nın kazananı oldu.

Profesyonel jürinin sıralamasında 8. sırada yer alan bir katılımcının, halk oyları ile bir anda ilk sıraya yükselmesi manipülasyon tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz yıl da profesyonel jürinin sıralamasında ilk 10 dışında yer alan İsrail, benzer bir halk oylaması ile ilk sıraya yükselmişti.

Tesadüf olamayacak kadar ilginç bir gelişme.

Neyse ki hem profesyonel jüri hem de halk, bu dengesizlik karşısında EBU yönetimine çok anlaşılır bir mesaj verebilmiştir.

Yarışma öncesi, kimin kazanabileceğine dair tahminlerde bulunan anketler ise tepetaklak oldu.

Tahminlere göre, açık ara birinci olduğu iddia edilen; Finlandiya adına yarışan Linda Lampenius ve Pete Parkkonen yarışmayı 6. sırada tamamladı.

İlk 5'te gösterilen; Danimarka adına yarışan Søren Torpegaard Lund 7. sırada, Yunanistan adına yarışan Akylas 10. sırada, Fransa adına yarışan Monroe 11. sırada ve İsveç adına yarışan Felicia ise 20. sırada yer aldı. Bulgaristan adına yarışan DARA ise 'Bangaranga' ile tahminlerde ilk 10'da bile yer almıyordu.

Velhasıl, toplumsal sağduyu taşıyan insanların mutlu olduğu, DARA ile birlikte sonuna kadar sevindiği ve güzel umutların hala taşınabileceğine olan inançla yeni bir gün için huzur içinde yatağa girildiği bir gece oldu.

Teşekkürler DARA

Teşekkürler dünyanın sağduyulu insanları

Kısa Notlar:

**Aday katılımcıların şarkıları açıklandığında, kişisel listemin ilk iki sırasında Bulgaristan ve Yunanistan yer almıştı. En azından birinin kazanmış olması da kendi adıma sevindirici.

** Ya Bulgaristan temsilcisi DARA'nın eşi Ervin Ivanov'un da Türk asıllı olduğu ortaya çıkması!

** Ek bir ayrıntı; İsrail adına yarışmaya katılan Noam Bettan'ın ve 'Michelle' şarkısının İsrail tartışmalarının dışında kalması gerektiğini de belirtmem gerekiyor.

** Son olarak; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.