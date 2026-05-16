İsrail’in yarışmada yer alması ve halk oylamasına ilişkin ortaya atılan manipülasyon iddiaları, organizasyon etrafındaki tartışmaları daha da artırmış durumda.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen final, yoğun siyasi gerilim ve protesto çağrıları eşliğinde yapılırken, bazı ülkelerin kamu yayıncıları yarışmayı tamamen boykot etme kararı aldı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), geçmişte Rusya ve Belarus’u siyasi gerekçelerle yarışma dışı bırakmış olmasına rağmen İsrail konusunda benzer bir adım atmaması nedeniyle “çifte standart” eleştirilerinin hedefi oluyor.

İsrail’i temsil eden sanatçı Noam Bettan’ın izleyicilere yönelik “10 kez oy verin” çağrısı, EBU’nun müdahalesine yol açtı ve İsrail kamu yayıncısı KAN’a resmi uyarı gönderildi. Tartışmalı içerikler daha sonra yayından kaldırıldı.

EBU, geçen yıl yaşanan yoğun oylama tartışmalarının ardından sistemde değişikliklere giderek kişi başı oy sınırını düşürdü ve çevrim içi oylamada kimlik doğrulama şartlarını artırdı.

Viyana’da hafta boyunca süren protestolarda İsrail karşıtı gösteriler dikkat çekerken, yarı final sırasında sahnede İsrailli yarışmacı performans sergilerken “Özgür Filistin” sloganlarının atıldığı ve bazı protestocuların salondan çıkarıldığı bildirildi.

Bu yıl yarışmaya 35 ülke katılıyor. Bu sayı, 2003’ten bu yana en düşük katılım olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ise 2013 yılından bu yana “oylama sistemindeki adaletsizlik” gerekçesiyle yarışmaya katılmıyor. Türkiye’nin son katılımı 2012’de Can Bonomo’nun “Love Me Back” performansıyla gerçekleşmişti.