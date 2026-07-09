Televizyon sektörünün "Oscar"ları olarak kabul gören Emmy Ödülleri’nin 2026 yılı aday listesi resmi olarak duyuruldu. İlk sezonunda "En İyi Drama Dizisi", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" gibi 5 büyük ödülü evine götüren ekranların sevilen medikal draması The Pitt, bu sene de adaylıklara adeta ambargo koydu. En fazla kategoride listeye giren bu iddialı yapımı sırasıyla Hacks, Widow's Bay ve Pluribus takip etti.
Dünya çapındaki dizi tutkunlarının merakla beklediği büyük ödül töreni, 14 Eylül'de Los Angeles’taki ünlü Peacock Theater sahnesinde gerçekleştirilecek.
İşte heyecanla beklenen 2026 Emmy Ödülleri'nin tüm adayları:
EN İYİ DRAMA KATEGORİLERİ
En İyi Drama Dizisi
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
- Carrie Coon - The Gilded Age
- Chase Infiniti - The Testaments
- Keri Russell - The Diplomat
- Rhea Seehorn - Pluribus
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Slow Horses
- Mark Ruffalo - Task
- Rufus Sewell - The Diplomat
- Noah Wyle - The Pitt
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)
- Taylor Dearden - The Pitt
- Fiona Dourif - The Pitt
- Allison Janney - The Diplomat
- Katherine LaNasa - The Pitt
- Sepideh Moafi - The Pitt
- Julianne Nicholson - Paradise
- Karolina Wydra - Pluribus
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)
- Patrick Ball - The Pitt
- Billy Crudup - The Morning Show
- Shawn Hatosy - The Pitt
- Gerran Howell - The Pitt
- Jack Lowden - Slow Horses
- Tom Pelphrey - Task
- Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
EN İYİ KOMEDİ KATEGORİLERİ
En İyi Komedi Dizisi
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
- Quinta Brunson - Abbott Elementary
- Ayo Edebiri - The Bear
- Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow - The Comeback
- Jean Smart - Hacks
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
- Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man
- Steve Carell - Rooster
- Matthew Rhys - Widow’s Bay
- Jason Segel - Shrinking
- Martin Short - Only Murders in the Building
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)
- Dale Dickey - Widow’s Bay
- Hannah Einbinder - Hacks
- Janelle James - Abbott Elementary
- Kate O’Flynn - Widow’s Bay
- Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles
- Megan Stalter - Hacks
- Jessica Williams - Shrinking
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)
- Colman Domingo - The Four Seasons
- Paul W. Downs - Hacks
- Harrison Ford - Shrinking
- Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles
- Stephen Root - Widow’s Bay
- Michael Urie - Shrinking
- Tayler James Williams - Abbott Elementary
MİNİ DİZİ VE TELEVİZYON FİLMİ KATEGORİLERİ
En İyi Mini Dizi
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
En İyi Televizyon Filmi
- Heads of State
- Miss You, Love You
- People We Meet on Vacation
- Remarkably Bright Creatures
- Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
- Claire Danes (The Beast in Me)
- Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
- Carey Mulligan (Beef)
- Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
- Sarah Snook (All Her Fault)
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
- Riz Ahmed (Bait)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)
- Oscar Isaac (Beef)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
- Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Dakota Fanning (All Her Fault)
- Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)
- Joy Sunday (DTF St. Louis)
- Youn Yuh-jung (Beef)
- Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
- Jason Bateman (DTF St. Louis)
- Richard Gadd (Half Man)
- David Harbour (DTF St. Louis)
- Richard Jenkins (DTF St. Louis)
- Charles Melton (Beef)
- Nick Offerman (Death by Lightning)