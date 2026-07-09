Televizyon sektörünün "Oscar"ları olarak kabul gören Emmy Ödülleri’nin 2026 yılı aday listesi resmi olarak duyuruldu. İlk sezonunda "En İyi Drama Dizisi", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" gibi 5 büyük ödülü evine götüren ekranların sevilen medikal draması The Pitt, bu sene de adaylıklara adeta ambargo koydu. En fazla kategoride listeye giren bu iddialı yapımı sırasıyla Hacks, Widow's Bay ve Pluribus takip etti.

Dünya çapındaki dizi tutkunlarının merakla beklediği büyük ödül töreni, 14 Eylül'de Los Angeles’taki ünlü Peacock Theater sahnesinde gerçekleştirilecek.

İşte heyecanla beklenen 2026 Emmy Ödülleri'nin tüm adayları:

EN İYİ DRAMA KATEGORİLERİ

En İyi Drama Dizisi

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Carrie Coon - The Gilded Age

Chase Infiniti - The Testaments

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Rufus Sewell - The Diplomat

Noah Wyle - The Pitt

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama)

Taylor Dearden - The Pitt

Fiona Dourif - The Pitt

Allison Janney - The Diplomat

Katherine LaNasa - The Pitt

Sepideh Moafi - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Karolina Wydra - Pluribus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama)

Patrick Ball - The Pitt

Billy Crudup - The Morning Show

Shawn Hatosy - The Pitt

Gerran Howell - The Pitt

Jack Lowden - Slow Horses

Tom Pelphrey - Task

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus

EN İYİ KOMEDİ KATEGORİLERİ

En İyi Komedi Dizisi

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Elle Fanning - Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow - The Comeback

Jean Smart - Hacks

Elle Fanning - Margo's Got Money Troubles

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

Steve Carell - Rooster

Matthew Rhys - Widow’s Bay

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Only Murders in the Building

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi)

Dale Dickey - Widow’s Bay

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Kate O’Flynn - Widow’s Bay

Michelle Pfeiffer - Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter - Hacks

Jessica Williams - Shrinking

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi)

Colman Domingo - The Four Seasons

Paul W. Downs - Hacks

Harrison Ford - Shrinking

Nick Offerman - Margo’s Got Money Troubles

Stephen Root - Widow’s Bay

Michael Urie - Shrinking

Tayler James Williams - Abbott Elementary

MİNİ DİZİ VE TELEVİZYON FİLMİ KATEGORİLERİ

En İyi Mini Dizi

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

En İyi Televizyon Filmi

Heads of State

Miss You, Love You

People We Meet on Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Claire Danes (The Beast in Me)

Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

Carey Mulligan (Beef)

Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

Sarah Snook (All Her Fault)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Riz Ahmed (Bait)

Jason Bateman (Black Rabbit)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Oscar Isaac (Beef)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

Charlie Hunnam - Monster: The Ed Gein Story

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Linda Cardellini (DTF St. Louis)

Dakota Fanning (All Her Fault)

Laurie Metcalf (Monster: The Ed Gein Story)

Joy Sunday (DTF St. Louis)

Youn Yuh-jung (Beef)

Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)