2026 yılında emekli maaşlarına yapılması beklenen düzenlemelere ilişkin dikkat çeken bir kamuoyu araştırması yayımlandı.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşlara “2026 yılında en düşük emekli aylığı ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.

YARIDAN FAZLASI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNİ İSTİYOR

Araştırma sonuçları, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre katılımcıların:

%50,4’ü en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti.

%26,8’i maaşın 24 bin TL seviyesinde olmasını savundu.

%8,6’sı en düşük emekli aylığının 21 bin TL,

%6,2’si ise 19 bin TL olması gerektiğini ifade etti.

%8’lik kesim ise bu konuda fikri olmadığını ya da yanıt vermek istemediğini dile getirdi.