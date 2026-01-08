Binlerce engelli memur adayının beklediği 2026-EKPSS/Kura tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte, kamu kurumlarına yerleştirme süreci hakkında tüm detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile yapılacak yerleştirmeler için aday tercihlerinin alınmaya başladığını duyurdu. Kamuda görev almak isteyen adaylar için tercih ekranı erişime açıldı.

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM takvimine göre adaylar tercihlerini 19 Ocak 2026 tarihine kadar iletebilecek. İşlemler ilgili günün saat 23.59’unda sona erecek. Adayların mağduriyet yaşamaması için işlemlerini son dakikaya bırakmaması öneriliyor.

2026-EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak bireysel olarak gerçekleştirecekler.