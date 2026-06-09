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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

A Grubu'nda Meksika ile Güney Afrika'yı karşı karşıya getirecek mücadele, perşembe günü Estadio Azteca'da oynanacak. Karşılaşmada Sampaio'nun yardımcılıklarını vatandaşları Bruno Pires ve Bruno Boschilia üstlenecek. Böylece turnuvanın açılışında görev alacak hakem ekibinin tamamı Brezilyalı isimlerden oluşacak.

BÜYÜK TURNUVALARIN DENEYİMLİ İSMİ

Wilton Sampaio, uluslararası organizasyonlardaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Brezilyalı hakem, 2022 Katar Dünya Kupası'nda maç yönetirken, VAR sisteminin ilk kez uygulandığı 2018 Rusya Dünya Kupası'nda ise video yardımcı hakem ekibinde görev almıştı.