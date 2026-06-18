Genişletilmiş formatıyla tarihin en büyük futbol organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası, ilk maçlar itibarıyla beklentileri boşa çıkarmadı. Toplam maç sayısının 64’ten 104’e yükseldiği turnuvada, Qatar 2022'deki 172 gollük tarihi rekorun geride bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İşte rekorların kırıldığı, devlerin takıldığı ve tarihi anların yaşandığı ilk hafta gruplarında öne çıkanlar:

MESSİ VE RONALDO TARİH YAZDI, KANE ZİRVEYE ORTAK OLDU

Turnuvanın açılış haftasına, futbol dünyasının yaşayan efsanelerinin kırdığı tarihi rekorlar damga vurdu:

Lionel Messi (Arjantin): Cezayir karşısında hat-trick yapan efsane, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya çıkararak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu Miroslav Klose’nin rekorunu yakaladı.

Cristiano Ronaldo (Portekiz): Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçına ilk 11'de başlayan Ronaldo, 41 yıl 132 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde ilk 11'de sahaya çıkan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçirdi.

Harry Kane (İngiltere): Hırvatistan filelerine 2 gol bırakan Kane, turnuva tarihindeki toplam golünü 10'a yükselterek efsane Gary Lineker'i yakaladı ve İngiltere tarihinin en golcü Dünya Kupası oyuncusu unvanına ortak oldu.

GRUP AŞAMASI İLK MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU ÖZETİ

A, B VE C GRUPLARI: EV SAHİPLERİ SAHADA

A Grubu: Ev sahibi Meksika, Güney Afrika’yı 2-0 ile geçerek açılışı şenlikle yaptı. Güney Kore ise Çekya'yı 2-1 mağlup ederek takibini sürdürdü.

B Grubu: Tam bir denge hakim oldu. İsviçre-Katar ve ev sahibi Kanada-Bosna Hersek mücadeleleri 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

C Grubu: Kupayı en çok müzesine götüren Brezilya, Fas duvarını aşamadı (1-1). Fırsatı tepmeyen İskoçya, Haiti'yi 1-0 yenerek liderliğe oturdu.

D, E VE F GRUPLARI: MİLLİLER ÜZGÜN, ALMANYA'DAN GOL YAĞMURU

D Grubu: A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya şanssız bir başlangıç yaparak Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ABD ise Paraguay'ı 4-1'lik skorla dağıtarak liderliği aldı.

E Grubu: Haftanın en farklı skoru Panzerlerden geldi. Almanya, Curaçao’yu 7-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Fildişi Sahili ise Ekvador'u 90. dakikada yıktı (1-0).

F Grubu: İsveç, Tunus'u 5-1 yenerek turnuvaya fırtına gibi girdi. Bu ağır yenilginin ardından Tunus, teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırıp göreve Herve Renard'ı getirdi. Grubun diğer maçında Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

G, H VE I GRUPLARI: YEŞİL BURUN'DAN BÜYÜK ŞOK

G Grubu: Mısır-Belçika (1-1) ve Yeni Zelanda-İran (2-2) maçlarının ardından gruptaki tüm takımlar ilk haftayı 1'er puanla kapattı.

H Grubu: Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri yaşandı; son Avrupa şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı. Suudi Arabistan-Uruguay maçı da 1-1 bitince bu grupta da dengeler eşitlendi.

I Grubu: Fransa, Senegal'i 3-1 ile rahat geçerken; Irak'ı 4-1 mağlup eden Norveç, averajla horozların önünde liderlik koltuğuna oturdu.

J, K VE L GRUPLARI: SON ŞAMPİYONLAR SAHNEDE

J Grubu: Son şampiyon Arjantin, Cezayir'i Messi'nin şovuyla 3-0 yendi. Avusturya da Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek takibini sürdürdü.

K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo karşısında 1-1'lik skorla beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Kolombiya ise Özbekistan'ı 3-1 yenerek grubun yeni lideri oldu.

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla geçerek gövde gösterisi yaptı. Gana ise Panama'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.