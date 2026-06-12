ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası, dün oynanan Meksika- Güney Afrika maçı ile başladı.
2026 Dünya Kupası grupları ve turnuvada mücadele eden 48 ülke
ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde başlayan 2026 Dünya Kupası’nda 48 ülke 12 grupta mücadele ediyor. A Milli Takım ise turnuvadaki ilk maçında Pazar günü TSİ 07.00’de Avustralya ile karşılaşacak. İşte Dünya Kupası grupları ve 48 ülke...Baran Yalçın
Tarihi başarıya imza atarak Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımımız ise Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ ÜLKE VAR?
2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke mücadele edecek ve dev turnuva 12 gruptan oluşacak.
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.