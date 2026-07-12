2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından birçok ülkede teknik direktör değişimi yaşanmaya devam ediyor.
Son 32 turunda Belçika'ya dramatik bir şekilde elenen Senegal'da teknik direktör Pape Thiaw'ın görevden alındığı açıklandı.
FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA
Senegal Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ayrılık kararının takımın Dünya Kupası performansı ve gelecek planlaması doğrultusunda alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Milli takımın sportif sonuçları ve geleceğine dair kapsamlı bir değerlendirmenin ardından Pape Thiaw görevinden alındı" ifadelerine yer verildi.
AYRILIK SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Pape Thiaw'ın görevden ayrılmasıyla birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından milli takımlarından ayrılan teknik direktör sayısı 16'ya çıktı.
Görevinden ayrılan teknik direktörler şöyle:
- Pape Thiaw (Senegal)
- Roberto Martinez (Belçika)
- Zlatko Dalić (Hırvatistan)
- Javier Aguirre (Meksika)
- Julian Nagelsmann (Almanya)
- Ronald Koeman (Hollanda)
- Sebastián Beccacece (Ekvador)
- Carlos Queiroz (Gana)
- Vladimir Petković (Cezayir)
- Hervé Renard (Tunus)
- Sabri Lamouchi (Tunus)
- Steve Clarke (İskoçya)
- Miroslav Koubek (Çekya)
- Hong Myung-bo (Güney Kore)
- Marcelo Bielsa (Uruguay)
- Jamal Sellami (Ürdün)