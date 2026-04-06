Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı günler kala heyecan giderek artıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City’de başlayacak ve 6 haftalık maratonun ardından 19 Temmuz Pazar günü New York-New Jersey’de oynanacak finalle sona erecek.
Turnuva kapsamında 16 farklı statta, 4 ayrı saat diliminde toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78’ine ise ABD ev sahipliği yapacak.
GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle:
11 Haziran Perşembe
A Grubu: Meksika - Güney Afrika, TSİ 22.00
12 Haziran Cuma
A Grubu: Güney Kore - Çekya, TSİ 05.00
B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, TSİ 22.00
13 Haziran Cumartesi
D Grubu: ABD - Paraguay, TSİ 04.00
B Grubu: Katar - İsviçre, TSİ 22.00
14 Haziran Pazar
C Grubu: Brezilya - Fas, TSİ 01.00
Haiti - İskoçya, TSİ 04.00
D Grubu: Avustralya - Türkiye, TSİ 07.00
E Grubu: Almanya - Curaçao, TSİ 20.00
F Grubu: Hollanda - Japonya, TSİ 23.00
15 Haziran Pazartesi
E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, TSİ 02.00
F Grubu: İsveç - Tunus, TSİ 05.00
H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - Mısır, TSİ 22.00
16 Haziran Salı
H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, TSİ 01.00
G Grubu: İran - Yeni Zelanda, TSİ 04.00
I Grubu: Fransa - Senegal, TSİ 22.00
17 Haziran Çarşamba
I Grubu: Irak - Norveç, TSİ 01.00
J Grubu: Arjantin - Cezayir, TSİ 04.00
Avusturya - Ürdün, TSİ 07.00
K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, TSİ 23.00
18 Haziran Perşembe
L Grubu: Gana - Panama, TSİ 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, TSİ 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, TSİ 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, TSİ 22.00
19 Haziran Cuma
B Grubu: Kanada - Katar, TSİ 01.00
A Grubu: Meksika - Güney Kore, TSİ 04.00
D Grubu: ABD - Avustralya, TSİ 22.00
20 Haziran Cumartesi
C Grubu: İskoçya - Fas, TSİ 01.00
Brezilya - Haiti, TSİ 03.30
D Grubu: Türkiye - Paraguay, TSİ 06.00
F Grubu: Hollanda - İsveç, TSİ 20.00
E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, TSİ 23.00
21 Haziran Pazar
E Grubu: Ekvador - Curaçao, TSİ 03.00
F Grubu: Tunus - Japonya, TSİ 07.00
H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - İran, TSİ 22.00
22 Haziran Pazartesi
H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, TSİ 01.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, TSİ 04.00
J Grubu: Arjantin - Avusturya, TSİ 20.00
23 Haziran Salı
I Grubu: Fransa - Irak, TSİ 00.00
Norveç - Senegal, TSİ 03.00
J Grubu: Ürdün - Cezayir, TSİ 06.00
K Grubu: Portekiz - Özbekistan, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Gana, TSİ 23.00
24 Haziran Çarşamba
L Grubu: Panama - Hırvatistan, TSİ 02.00
K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, TSİ 05.00
B Grubu: İsviçre - Kanada, TSİ 22.00
Bosna-Hersek - Katar, TSİ 22.00
25 Haziran Perşembe
C Grubu: İskoçya - Brezilya, TSİ 01.00
Fas - Haiti, TSİ 01.00
A Grubu: Çekya - Meksika, TSİ 04.00
Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, TSİ 04.00
E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, TSİ 23.00
Ekvador - Almanya, TSİ 23.00
26 Haziran Cuma
F Grubu: Japonya - İsveç, TSİ 02.00
Tunus - Hollanda, TSİ 02.00
D Grubu: Türkiye - ABD, TSİ 05.00
Paraguay - Avustralya, TSİ 05.00
I Grubu: Norveç - Fransa, TSİ 22.00
Senegal - Irak, TSİ 22.00
27 Haziran Cumartesi
H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, TSİ 03.00
Uruguay - İspanya, TSİ 03.00
G Grubu: Mısır - İran, TSİ 06.00
Yeni Zelanda - Belçika, TSİ 06.00
28 Haziran Pazar
L Grubu: Panama - İngiltere, TSİ 00.00
Hırvatistan - Gana, TSİ 00.00
K Grubu: Kolombiya - Portekiz, TSİ 02.30
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, TSİ 02.30
J Grubu: Cezayir - Avusturya, TSİ 05.00
Ürdün - Arjantin, TSİ 05.00
Son 32 Turu
28 Haziran Pazar
Maç 73: A2 - B2, TSİ 22.00
29 Haziran Pazartesi
Maç 76: C1 - F2, TSİ 20.00
Maç 74: E1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 23.30
30 Haziran Salı
Maç 75: F1 - C2, TSİ 04.00
Maç 78: E2 - I2, TSİ 20.00
1 Temmuz Çarşamba
Maç 77: I1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 00.00
Maç 79: A1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 04.00
Maç 80: L1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 19.00
Maç 82: G1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 23.00
2 Temmuz Perşembe
Maç 81: D1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 03.00
Maç 84: H1 - J2, TSİ 22.00
3 Temmuz Cuma
Maç 83: K2 - L2, TSİ 02.00
Maç 85: B1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 06.00
Maç 88: D2 - G2, TSİ 21.00
4 Temmuz Cumartesi
Maç 86: J1 - H2, TSİ 01.00
Maç 87: K1 - En iyi üçüncülerden biri, TSİ 04.30
Son 16 Turu
4 Temmuz Cumartesi
Maç 90: 73 Galibi - 75 Galibi, TSİ 20.00
5 Temmuz Pazar
Maç 89: 74 Galibi - 77 Galibi, TSİ 00.00
Maç 91: 76 Galibi - 78 Galibi, TSİ 23.00
6 Temmuz Pazartesi
Maç 92: 79 Galibi - 80 Galibi, TSİ 03.00
Maç 93: 83 Galibi - 84 Galibi, TSİ 22.00
7 Temmuz Salı
Maç 94: 81 Galibi - 82 Galibi, TSİ 03.00
Maç 95: 86 Galibi - 88 Galibi, TSİ 19.00
Maç 96: 85 Galibi - 87 Galibi, TSİ 23.00
Çeyrek Final
9 Temmuz Perşembe
Maç 97: 89 Galibi - 90 Galibi, TSİ 23.00
10 Temmuz Cuma
Maç 98: 93 Galibi - 94 Galibi, TSİ 22.00
12 Temmuz Pazar
Maç 99: 91 Galibi - 92 Galibi, TSİ 00.00
Maç 100: 95 Galibi - 96 Galibi, TSİ 04.00
Yarı Final
14 Temmuz Salı
Maç 101: 97 Galibi - 98 Galibi, TSİ 22.00
15 Temmuz Çarşamba
Maç 102: 99 Galibi - 100 Galibi, TSİ 22.00
Üçüncülük Maçı
19 Temmuz Pazar
Maç 103: 101 Mağlubu - 102 Mağlubu, TSİ 00.00
Final
19 Temmuz Pazar
Maç 104: 101 Galibi - 102 Galibi, TSİ 22.00