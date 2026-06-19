ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gözler D Grubu ikinci maçlarına çevrildi. Türkiye ile Paraguay, TSİ 06.00’da San Francisco Bay Area Stadı’nda sahaya çıkarak kozlarını paylaşacak.
Dünya Kupası’nda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:
C Grubu:
01.00 İskoçya - Fas (Boston Stadı)
03.30 Brezilya - Haiti (Philadelphia Stadı)
D Grubu:
06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)
F Grubu:
20.00 Hollanda - İsveç (Houston Stadı)
E Grubu:
23.00 Almanya - Fildişi Sahili (Toronto Stadı)