ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gözler D Grubu ikinci maçlarına çevrildi. Türkiye ile Paraguay, TSİ 06.00’da San Francisco Bay Area Stadı’nda sahaya çıkarak kozlarını paylaşacak.

Dünya Kupası’nda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

C Grubu:

01.00 İskoçya - Fas (Boston Stadı)

03.30 Brezilya - Haiti (Philadelphia Stadı)

D Grubu:

06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı)

F Grubu:

20.00 Hollanda - İsveç (Houston Stadı)

E Grubu:

23.00 Almanya - Fildişi Sahili (Toronto Stadı)